Luis Brandoni, quien falleció hace pocos días, dejó grabada la segunda parte de su serie con Robert De Niro, Nada, según confirmaron los realizadores de la ficción. Los directores Mariano Cohn y Gastón Duprat aseguraron que el actor completó el rodaje de la secuela, titulada Todo, que llegará en poco tiempo a Disney+.

Esta nueva entrega de la comedia traslada su escenario principal desde Buenos Aires hacia la ciudad de Nueva York. El protagonista tendrá su actuación póstuma en la serie, tal como sucederá con su participación especial en El encargado, protagonizada por Guillermo Francella.

La filmación de los episodios se llevó a cabo durante septiembre del año pasado en un clima de total silencio profesional por parte de la producción. “Nos dejó este último regalo que lo trasciende y lo hace aún más grande”, manifestaron los creadores sobre el trabajo final del actor que se convirtió en una emocionante sorpresa.

En esta secuela, el personaje de Manuel Tamayo Prats, interpretado por Brandoni, abandona la situación de escasez para explorar un mundo de muchísima abundancia económica. La trama contará nuevamente con Majo Cabrera como Antonia y la estrella internacional Robert De Niro, quien vuelve como el narrador y fiel amigo Vincent Parisi.