Una violenta pelea se produjo en la intersección de 12 y 58 en La Plata, y parte del enfrentamiento quedó registrado en video: una joven motociclista fue reducida sobre el asfalto por una mujer de mayor envergadura física.

“No puedo respirar”, se quejaba quien estaba tendida sobre la vía pública. “No te pasa nada, estás bien”, le respondió la otra mujer, mientras le inmovilizaba un brazo y le tiraba el peso del cuerpo sobre el pecho para no permitir una reacción violenta.

“Mirá como está, violeta”, advirtió luego una mujer que presenciaba la trifulca. “Salí de arriba”, le reclamó. “No estoy arriba de ella, amor”, se defendió la mujer que dominaba la disputa física.

Según versiones iniciales, el conflicto se generó por un roce entre un automóvil y la moto. Según la abuela de la mujer que conducía el vehículo, quien comentó en una publicación de Instagram sobre el video del hecho, dijo que la motociclista atacó con un cuchillo a su nieta. “Le pegó una piña y la rozó con el cuchillo”, argumentó la mujer. En el video no se ve ningún arma blanca cerca.

Según el relato de esta persona, tras el arribo de agentes policiales y una patrulla municipal, la motociclista -que todavía tenía el cuchillo- “se fue muy piola en su moto” y después habría radicado la denuncia en la comisaría 9° de La Plata, donde -de acuerdo a la familiar- el arma blanca “desapareció” y la denuncia se tomó contra la conductora del automóvil, no contra la motociclista.

La mujer planteó que, pese a comunicar los hechos a la dependencia policial y dialogar con un subcomisario, recibió evasivas y no obtuvo explicaciones satisfactorias sobre el destino de la motociclista, a quien definió como “agresora”.

“Mi nieta solo se defendió para que no la matara con el cuchillo. Mañana debe presentarse ante el cuerpo médico”, expresó en redes la abuela de la automovilista.

Violencia al volante

Una discusión de tránsito entre un motociclista y un automovilista derivó en una pelea a golpes el jueves pasado por la mañana en la esquina de las avenidas Juan B. Justo y Peralta Ramos, en Mar del Plata, según registró un video difundido en el portal 0223.

La grabación muestra que, tras intercambiar palabras, ambos hombres se agredieron físicamente, lanzando puñetazos y patadas.

El altercado se trasladó al playón de una estación de servicio cercana. De acuerdo con el material, varias personas intervinieron para intentar separar a los involucrados. Cuando lograron apartar al motociclista, el más joven de los implicados agredió al otro de espaldas con un fuerte golpe de codo en la nuca, lo que podría haber sido fatal.

La pelea, que generó momentos de tensión en una zona de intenso tránsito, concluyó luego de algunos minutos, cuando los protagonistas resolvieron alejarse sin que se reportaran heridos de gravedad.

El día anterior, un serio incidente de violencia verbal entre conductores quedó registrado en La Plata, cuando un automovilista fue amenazado tras un bocinazo por una maniobra imprudente en el barrio El Mondongo, según documentó el propio afectado en video.

El hecho, informado por 0221.com.ar, tomó estado público luego de que circuló una grabación en la que se escucha la frase "¿Querés que te pegue un balazo, la concha de tu madre?“, pronunciada por el agresor en pleno cruce de la calle 118 con 63.