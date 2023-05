Desde su llegada al Manchester City, muchos especularon sobre la tirante relación que podría tener Julián Álvarez con Erling Haaland ya que los dos tendrían que competir por un sólo puesto en el once titular del equipo inglés.

Así lo demostró Pep Guardiola en varias oportunidades, alternando entre ellos e intercalándolos en distintos partidos. Sin embargo, también demostraron que pueden compartir cancha después de que el técnico catalán decidiera hacerlos jugar juntos en un puñado de encuentros.

Lo cierto es que, juntos o separados, ambos cumplen su función de goleadores y es por eso que los fanáticos están felices al verlos en acción, incluso hay algunos que sueñan con la posiblidad de que se conviertan en la dupla más temible de Europa. En principio, en las redes sociales ya los bautizaron como “Haalvarez”.

Este apodo comenzó a viralizarse en la previa al encuentro frente al Sheffield United por las semifinales de la FA Cup, en donde La Araña salió de titular junto al noruego. El encuentro terminó con victoria por 3-0 (tres goles de Mahrez) y ambos jugaron juntos hasta el minuto 68, cuando Pep reemplazó a Haaland por Foden.

“Julián se parece al Kun Agüero. Bua, me encanta jugar con él”, aseguró el ex Borussia Dortmund en una entrevista con la periodista Verónica Brunati tras la goleada 6-0 ante el Nottingham Forest por la Premier League. “Es guau jugar con compañeros tan buenos. Me estoy divirtiendo. Estoy disfrutando de jugar al fútbol”, agregó.

El ex River, por su parte, afirmó que mantiene una buena relación con su compañero en diálogo con TyC Sports: “Más allá de lo que es futbolísticamente, es un buen chico. Me ayuda, hablamos y trato de mirar desde afuera lo que hace adentro de la cancha. Él desde que llegué me dijo que era de Boca, pero vamos a ver si de a poco lo cambiamos de bando, va a estar difícil pero vamos a hacer el intento”.

Esa complicidad se vio reflejada durante el partido contra el Liverpool, cuando Álvarez marcó el gol del empate. En la transmisión oficial se pudo ver la euforia que despertó su tanto en Erling, quien miraba el duelo desde uno de los palcos del Ethiad Stadium

La buena relación entre ambos no es solo futbolística sino que también traspasó a su vida personal gracias a sus respectivas parejas. En Instagram se pudo ver la amistad que entablaron Emilia Ferrero e Isabel Haugseng Johansen, en donde trascendieron algunos videos de la argentina enseñándole a preparar mates.

Johansen, de 18 años, lleva una vida discreta al lado de Haaland, a pesar de ser una promesa del fútbol noruego que milita en el primer equipo del Bryne Fotballklubb, entidad en la que se conocieron durante sus caminos por las categorías inferiores.

La relación entre Haaland y Álvarez

La importancia de que ambos futbolistas tengan una buena relación es vital, sobre todo por lo que se está jugando el Manchester City en este final de temporada. Los de Pep Guardiola dependen de ellos mismos para conquistar la Premier League, alcanzaron las semifinales de la Champions y deberán jugar la final de la FA Cup frente al Manchester United en junio.

“Cuando Julián juega atrás de Haaland, es muy rápido. Siempre está ahí. Necesitamos un hombre extra en el área y él ayuda a Erling a marcar más”, reconoció Guardiola hace unas semanas atrás al verlos jugar juntos. Ahora, habrá que ver si el técnico catalán vuelve a apostar por esta dupla en lo que queda de competencia.