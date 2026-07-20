Un hombre de 32 años murió este domingo en las primeras horas de la noche al terminar el partido de la Selección Argentina por la Final de la Copa del Mundo, durante una balacera ocurrida en el barrio Humito, que también dejó dos personas heridas.

El enfrentamiento fatal sucedió en la zona de calles Estado de Palestina y Cura Gil y Obligado del barrio del oeste paranaense. Según informaron desde la Policía, un grupo de personas que se asentaron hace un tiempo en el lugar y que suelen provocar situaciones violentas salieron a los tiros cuando terminó el partido y la tragedia se desató cuando algunos vecinos los increparon para que frenen.

“Una vez finalizado el partido de la Selección Argentina se empezaron a escuchar disparos de armas de fuego sin destino, un accionar frecuente de estas personas. Vecinos cansados de los tiros fueron a intentar que dejem de disparar y hubo un forcejeo”, relató el subjefe de la División Homicidios de la Policía de Entre Ríos, Jerónimo Santamaría, en el programa Viendo Qué Pasa, de Canal 9 Stream.

En ese momento se produjeron los balazos contra las víctimas. Uno de esos disparos fue mortal: fue el cráneo y produjo la muerte prácticamente en el acto del fallecido. Pero la balacera dejó más lesionados, que fueron trasladados a los hospitales San Martín y San Roque.

Entre los heridos hay un niño de 13 años y otra persona de 32 años, que están hospitalizados.

El fallecido fue identificado extraoficialmente como Sebastián Ibarra, de 32 años.

Mientras tanto, la Policía cuenta con un detenido por el hecho fatal: un hombre mayor de edad que se encuentra con custodia en el hospital, ya que también resultó con lesiones en el enfrentamiento.