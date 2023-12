El equipo de Paleontología del Museo Municipal de Ciencias Naturales “Lorenzo Scaglia” informó que se trata de un diente curvado junto a otros huesos perteneciente a un animal prehistórico conocido como Toxodon.



El Toxodon era una especie de gran tamaño, con unos 3.5 metros de largo y 1.60 de alto, y aspecto y forma de vida similares a los actuales hipopótamos. Estos animales herbívoros con dientes de crecimiento continuo y de aspecto muy robusto llegaban a pesar entre dos y tres toneladas; además, formaban parte de la megafauna junto con los gliptodontes, elegantes y perezosos terrestres gigantes.



El Toxodon perteneció a un grupo de animales totalmente extinto llamado Notoungulados, que permiten contar parte de la asombrosa historia de la evolución biológica de Sudamérica: América del Sur fue un continente isla durante gran parte de la Cenozoica, antes del fin de la era de los reptiles hace 66 millones de años.







El paleontólogo Matías Taglioretti, del Museo Scaglia, indicó que "a estos niveles geológicos es difícil encontrar fósiles y aún más difícil es rescatarlos, ya que depende del clima y bajamares".



Desde el área de Paleontología del Museo Scaglia precisaron que el hallazgo es de gran importancia ya que estos niveles en la base del acantilado están frecuentemente sepultados por arena y/o invertebrados marinos.



Gracias al hallazgo de Samuel, el joven que los encontró, se agregó una nueva página a la historia natural de Mar del Plata, razón por la cual fue nombrado como nuevo protector del patrimonio Paleontológico de General Pueyrredón.



Un hallazgo inesperado



Samuel y su padre, Andrés, habían salido a caminar por la costa “como está el mar bajo, vamos por las piedras a ver si encontramos algo. Miramos para abajo y vimos una figura blanca. Nos acercamos, no sabíamos qué era. Vimos bien y parecía un colmillo, ahí me comuniqué con el paleontólogo y lo fueron a buscar. Me explicaron cómo era el animal, como vivía. No se encuentran tanto de eso por acá”, relató Samuel a la prensa local.



Junto a ese diente que lo esperaba en las barrancas del norte de Mar del Plata, había más restos fósiles, todos pertenecientes al mismo animal, según confirmó el Museo de Ciencias Naturales local.