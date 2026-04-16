El miércoles por la madrugada, alrededor de las 04:30 horas, personal policial del Comando Radioeléctrico intervino en un procedimiento llevado a cabo en inmediaciones J. J. Franco y Mostto.

Mientras se encontraban realizando recorridas jurisdiccionales, efectivos de la Policía visualizaron a un hombre en la intersección de San Juan y Mostto, quien al advertir su presencia se dio a la fuga en dirección norte.

Luego de un rápido accionar, fue interceptado en J. J. Franco y Mostto. Tras ser identificado, él mismo extrajo de entre sus prendas varias bolsas de nylon con cogollos/flores de marihuana y cocaína.

Informada la Agente Fiscal en turno, se dispuso el secuestro de las sustancias y el traslado del detenido, de 33 años, a la Jefatura Departamental, donde permanece en calidad de aprehendido.