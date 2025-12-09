La final por el ascenso de la Serie B2 del Campeonato Carioca de Brasil se convirtió en tapa de los distintos medios locales el pasado fin de semana luego de que un futbolista, que se encuentra en prisión domiciliaria y juega con tobillera electrónica amarrada a su pierna izquierda, marcara el último gol en el triunfo del Goytacaz FC ante Macaé por 4 a 1.

Yuri de Carvalho da Silva se dio el gusto de sentenciar el duelo decisivo (la ida había terminado 1-1) y celebrarlo de manera alocada, colgado del alambrado, ante sus hinchas, presentes en el estadio Ary de Oliveira e Souza. Se disputaban los últimos segundos del partido cuando Yuri recibió un pase, se escapó solo ante el arquero, lo eludió y definió con pierna derecha. La pelota entró mansita dentro del arco y se desató el festejo.

El triunfo del Goytacaz se completó con dos goles de Lekinho y uno de Aranha en la primera mitad, mientras que el tanto de Yuri Carvalho cerró la goleada. La Serie B2 corresponde a la cuarta división del fútbol de Río de Janeiro, y este título representa un logro significativo para el club.

El caso de Yuri de Carvalho fue controversial en Brasil por su situación judicial. El futbolista de 30 años fue condenado por tráfico de drogas y asociación ilícita por la justicia carioca y permanecía privado de libertad desde 2018, cumpliendo condena en la Casa de Custodia Dalton Crespo de Castro, en la localidad de Campos dos Goytacazes, al norte del estado de Rio de Janeiro.

A lo largo de toda la temporada de la Serie B2 del torneo estadual, Yuri jugó con la tobillera electrónica, cumpliendo así la etapa de su condena en régimen semiabierto, informó el medio brasileño Globo Esporte. El futbolista, que se desempeña como mediocampista ofensivo y no había marcado goles en el torneo, fue descripto como una persona tranquila y solidaria por los colaboradores del club.

Por otra parte, una fuente interna del club carioca expresó que la tobillera electrónica lo dificulta, pero no le impide jugar con normalidad y sostuvo que ni el reglamento de la Serie B2 ni el de la Federación de Fútbol del Estado de Río de Janeiro (FERJ) prohíben expresamente la participación de jugadores bajo monitoreo.

La FERJ, por su parte, respondió a la consulta del medio brasileño mediante un comunicado en el que subrayó el papel del deporte en la inclusión social y la reinserción: “Con la misión de ir mucho más allá de los campos de juego, reforzando la búsqueda de la formación de ciudadanos antes que de atletas, la Federación de Fútbol del Estado de Río de Janeiro entiende que la inclusión y la resocialización son funciones primordiales del deporte. Sobre la participación del atleta en uso de tobillera, equipo de monitoreo de la Justicia, la FERJ buscará información para determinar si existe prohibición legal del ejercicio de la actividad profesional, a fin de no incurrir en un error de juicio en este caso”.

El proceso judicial de Yuri de Carvalho continúa en la Vara de Ejecuciones Penales, y el futbolista campeón mantiene la expectativa de que se le retire el dispositivo electrónico en el corto plazo, de acuerdo con la información publicada por el portal Lance!.

