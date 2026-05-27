La joven Aldana Morillo, de 23 años, quien había resultado gravemente herida en el choque entre dos motocicletas ocurrido el 10 de mayo en el acceso al Loteo Loma Verde de Concepción del Uruguay, mostró una evolución positiva en su estado de salud y dejó la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Justo José de Urquiza.

Actualmente, la paciente permanece internada en el sector Polivalente A del nosocomio local, donde continúa bajo seguimiento médico y con controles permanentes.

Morillo había ingresado en estado crítico tras el siniestro vial registrado sobre la colectora de la Autovía Artigas. Como consecuencia del fuerte impacto, sufrió lesiones de gravedad, por lo que debió ser intervenida quirúrgicamente de urgencia. Estuvo varios días en coma con pronóstico reservado.

El hecho involucró a dos motos en el marco de una jornada de “Domingrau”. En uno de los rodados circulaba un adolescente de 17 años, mientras que en el otro se trasladaban dos jóvenes de 23 años. Aldana viajaba como acompañante y fue quien sufrió las heridas más severas, según publicó Arriba La Mañana.