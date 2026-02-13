El Servicio Meteorológico Nacional -SMN- informó que cesaron los alertas y este viernes mejora el tiempo en Gualeguaychú. El sol volvió a salir y se espera una menor nubosidad. No obstante, estas mejoras serían temporarias.

De acuerdo al pronóstico extendido, el buen tiempo duraría solamente este viernes. Pronostican un aumento de la nubosidad para este sábado, con probabilidad de algunas inestabilidades aisladas. En tanto, el domingo volverían las lluvias y tormentas.

Cabe recordar que este fin de semana es extra largo con motivo de celebrarse el Carnaval. Para lunes se anuncia elevada nubosidad y para el martes se pronostican mejores condiciones del tiempo en la provincia.

Así estará el tiempo en Entre Ríos

En Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá la temperatura mínima será de 19 grados y la máxima alcanzará los 29 grados. El día comenzó soleado, pero luego volvería progresivamente la nubosidad. Hacia la tarde no se descartan chaparrones, aunque la probabilidad es muy reducida.

En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador, en tanto, se aguarda una mínima de 19 grados y una máxima de 29 grados. Mejoró el tiempo, por momentos sale el sol y luego las nubes serán protagonistas. No hay anuncio de lluvias.

En Colón, Uruguay, Tala e Islas, se espera una mínima de 15 grados y una máxima de 29 grados. En estas localidades se prevé una jornada con cielo algo y parcialmente nublado,

En Gualeguay y Victoria, por último, se prevé una mínima de 14 grados y una máxima de 27 grados. El día comienza soleado y algo nublado, mientras que de tarde noche seguirá parcialmente nublado.