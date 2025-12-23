El Servicio Meteorológico Nacional -SMN- anuncia un martes con buenas condiciones del tiempo en Gualeguaychú. El sol volvió a salir y se aguarda un aumento gradual de las temperaturas. La máxima llegaría a los 32 grados.

Para este miércoles 24 de diciembre se pronostica que la nubosidad aumentará hacia horas de la noche y no se descarta la posibilidad de lluvias y tormentas aisladas precisamente en Nochebuena. Puede haber algunas precipitaciones aisladas al comienzo de la Navidad.

Tiempo en Entre Ríos: martes 23 de diciembre



En Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá la mínima será de 20 grados y la máxima alcanzará los 31 grados. El día comienza con sol y se prevé cielo mayormente nublado a la tarde noche.

En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador, en tanto, se aguarda una mínima de 21 grados y una máxima de 32 grados. Inicia la jornada con cielo parcialmente nublado y finalizará mayormente nublado.

En Colón, Uruguay, Tala e Islas, se espera una mínima de 21 grados y una máxima de 32 grados. Al igual que en las otras localidades, se espera un día parcialmente despejado de mañana y mayormente nublado el resto de la jornada.

Finalmente, en Victoria y Gualeguay anuncian 20 grados de mínima y 33 grados de máxima, con cielo parcialmente nublado de mañana y luego con aumento de nubosidad.