Tras muchos días de tiempo inestable, lluvias y humedad, el sol volvió a asomar este fin de semana en la ciudad y trajo consigo un marcado descenso de las temperaturas.

En las primeras horas de este domingo, las mínimas se ubicaron en torno a los 4 grados, con una sensación térmica aún menor. Conforme pasen las horas de esta mañana que se anuncia soleada las máximas alcanzarán valores de alrededor de 14 grados después del mediodía.

Al anochecer, las térmicas volverán a descender gradualmente hasta alcanzar los 8 grados durante la medianoche.

El buen tiempo, con sol, cielo despejado y bajos niveles de humedad, se mantendrá a lo largo de toda la jornada del domingo y se prevé que continúen estas óptimas condiciones meteorológicas en el comienzo de la semana.