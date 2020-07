"Saliste basura": polémico cruce entre Julio De Vido y Juan Grabois

"Saludo y coincido absolutamente con la nota de las Madres de Plaza de Mayo, no se puede tapar lo evidente en nombre de la relación de fuerzas", publicó el exministro de Planificación en su cuenta de Twitter, citando la carta que Bonafini le envió al mandatario.

Inmediatamente, Grabois le respondió: "No sé cómo te da la cara. Con varios de esa foto te juntabas a hacer negocios. Por tipos como vos, Macri llegó a Presidente". Y, sin ánimo de que el comentario pase desapercibido, De Vido le retrucó: "Saliste basura, no sé cómo te da la cara a vos, contá los negocios que hacías con la Stanley para cagar a la gente. A mi Macri me metió preso y a vos te garpaba, cagador".

"Mentís. A mi Macri me metió preso por defender vendedores ambulantes. Vos le viniste como anillo al dedo a los gorilas con tu mugre para justificar sus tropelías. En vez de delirar con heroísmos imaginarios y llorar de víctima, deberías pedir perdón a la sociedad", completó el dirigente de la Confederación de Trabajadores de las Economías Populares (CTEP).

En la carta, la titular de Madres de Plaza de Mayo expresó: "Después de mucho discutirlo nos dirigimos a usted con mucho dolor porque nos sentimos agraviadas y heridas en lo más profundo de nuestro corazón al ver que usted sentó en su mesa a todos los que explotan a nuestros trabajadores y trabajadoras, y a los que saquearon el país".

Sin embargo, el Presidente respondió con un tono conciliador a sus cuestionamientos:"Queridas Madres, siempre las escucho y atiendo sus observaciones o reparos. Tengo plena conciencia de lo que ustedes han significado y significan para que seamos mejores como sociedad. Por eso, tengan la plena seguridad de que todas nuestras políticas tienen un objetivo central: construir la Argentina socialmente justa que aún soñamos". (La Nación)