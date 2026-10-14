El Papa “pasó una noche tranquila”, informó esta mañana la Sala de Prensa de la Santa Sede. Sin embargo, la tranquilidad es precisamente lo que menos se respira en el Vaticano, donde por primera vez en la historia se sabe que un pontífice tiene cáncer. La revelación de una enfermedad hasta ahora tabú causó un fuerte impacto y marcó el inicio de una nueva etapa, cargada de incertidumbre, en el joven pontificado de León XIV.

Horas después, un nuevo parte médico llevó algo de alivio. Los análisis de sangre y la radiografía de tórax realizados este miércoles arrojaron resultados dentro de los parámetros esperados para el tipo de cirugía practicada, según informaron Luigi Carbone, médico del Papa, y Stefano Margaritora, jefe del equipo de cirugía torácica. Los especialistas confirmaron que la evolución posoperatoria es normal y que la recuperación avanza según lo previsto.

El comunicado también reveló que León XIV comenzó a caminar por su habitación, realizó ejercicios de fisioterapia respiratoria y retomó una alimentación regular. De hecho, pudo desayunar y almorzar con normalidad.

“El humor del Papa es bueno”, comentó a los periodistas el director de la Sala de Prensa, Matteo Bruni, que no reveló si León XIV recibió visitas, o no, ni dio mayores detalles, sino que confirmó que hay que esperar el resultado de los análisis para saber qué tratamiento tendrá que seguir.

Por eso seguía primando una atmósfera de asombro. Nadie se esperaba que el primer papa nacido en Estados Unidos, también de nacionalidad peruana, de perfil atlético y aficionado al deporte –en marcado contraste con su predecesor, Francisco, que murió a los 88 años tras años de problemas de salud–, elegido hace apenas 17 meses, de repente conmocionara al mundo con un cáncer de pulmón.

Y reinaban las incógnitas. Más allá de que “la intervención fue exitosa y no hubo complicaciones”, la extirpación del lóbulo inferior del pulmón derecho lo obligará a adaptarse a una nueva rutina, con mayores cuidados, controles médicos y, posiblemente, tratamientos adicionales. Además, aunque por ahora el Vaticano no anunció cambios en su agenda, es probable que deba postergar su esperado viaje a Uruguay, la Argentina y su querido Perú, previsto entre el 6 y el 17 de noviembre próximos.

El Vaticano informó que el período de recuperación posoperatoria será de siete días y que todas las audiencias quedaron canceladas hasta el próximo martes 20 de octubre.

Fuente: La Nación