Así lo expresó Ana Severín, responsable del Área de Juventud, ayer durante la charla de prevención realizada en el Centro de Convenciones “Malvinas Argentinas”

Durante el encuentro, se brindaron pautas concretas para la detección temprana de situaciones de vulnerabilidad psíquica y el fortalecimiento de los vínculos afectivos. Los equipos a cargo destacaron la importancia de desmitificar los padecimientos de salud mental y de reforzar con herramientas prácticas que permitan a la comunidad actuar como una red de sostén y acompañamiento ante indicadores de riesgo.

"La prevención real no se hace de manera aislada, sino construyendo redes en los lugares donde los chicos pasan sus días. En estas charlas les brindamos a los docentes, a los directivos, a los padres y a todos las participantes herramientas para que sepan cómo mirar, cómo escuchar y qué hacer ante una señal de alerta. Queremos que la escuela y la comunidad sean entornos preparados para acompañar y alojar el malestar emocional de los adolescentes con herramientas claras y efectivas", expresó la responsable del Área, Ana Severín.

El programa "Hablemos de Salud Mental", es una iniciativa que lleva adelante el Área de Juventud del Gobierno de Gualeguaychú que surgió del relevamiento y las demandas expresadas por los propios adolescentes en el marco de los talleres, cursos y capacitaciones que se realizan de manera constante en la ciudad.

Esta propuesta se organiza bajo lineamientos específicos orientados a la sensibilización comunitaria. Sus ejes centrales contemplan el desarrollo de charlas preventivas sobre el suicidio, el acceso a información clara y accesible tanto para jóvenes como para adultos, y la realización de un concurso de cortos audiovisuales diseñado para que los estudiantes aborden y expresen la temática de forma creativa.