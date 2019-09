Salud pública: Diputados de Cambiemos apuntaron contra el gobierno provincial

Actualmente se mantienen algunos programas firmados entre Nación/Provincia, cuyo cumplimiento depende de Nación, como es el Programa de inmunización; Anticonceptivos; Medicamentos (que suplantó a Remediar); CUS; Proteger; Redes y VIH Sida. El estado actual de estos programas, según datos oficiales son:

a) En inmunizaciones, hace unos meses hubo problemas por falta de entrega de parte del proveedor internacional de una de las vacunas, y que hoy está solucionado. La planificación para todo el año 2019 es 1.174.584 vacunas. Al 31 de agosto se han entregado 971,584. O sea durante el primer semestre se ha dado cumplimiento en un 83 % de lo programado para todo el año 2019.

b) Anticoncepción: Hasta la fecha se están entregados todos los tipos de anticonceptivos programados, desde Preservativos a Misoprostol, pasando por orales, intrauterinos, intradérmicos etc.

c) Medicamentos: Se han enviado para casi 100.000 tratamientos de un vademécum de 72 medicamentos distintos

d) CUS (Cobertura Universal de Salud): Se transfirió 94.688.561 pesos en cápitas. Se entregaron bienes en los años 2018/2019 como vehículos (Fiat Ducato, Chrysler Ran y Ford Ranger), 2 torres para Cirugía Laparoscópica, equipos para video conferencias y otros elementos.

e) Plan Proteger: Se realizó transferencia por cumplimiento de los indicadores por 85.519.225 pesos, además de bienes como 65 PC., etc.

f) Redes: Se realizó transferencia por incentivos, por una cifra de 17.860.999 de pesos.

g) VIH Sida: Este programa envía el tratamiento directamente a los pacientes, meses atrás hubo un faltante de uno de los medicamentos durante 2 semanas. Actualmente está al día.

Como podemos ver en este breve repaso de los programas nacionales en relación con la provincia, que lo expresado por el señor gobernador no es cierto. No solo no se han abandonado los programas nacionales, sino además, están al día con nuestra provincia. Quisiéramos pensar que nuestro gobernador no tiene la información completa. Culpar de los males al gobierno nacional se está convirtiendo en una práctica frecuente. Hoy Entre Ríos tiene superávit debido a que el Gobierno Nacional restituyó la coparticipación federal a los valores que le corresponde, sin tener que arrodillarse ante el poder nacional, como era antes.

Si cada provincia se hace cargo de lo que le toca, bien podría la nuestra, “para no responsabilizar al gobierno nacional” por la falta de medicamentos en los hospitales, poner de una vez el laboratorio de medicamentos genéricos, como ejemplarmente tienen otras provincias, y que no hay razón que justifique su postergación.

¿También la Nación es responsable de que el número de camas hospitalarias que hay en la Provincia son insuficientes?. ¿También la Nación es responsable, de que la segunda ciudad de la provincia, Concordia, es la segunda ciudad más pobre de la República Argentina después de 36 años en forma ininterrumpida de gobiernos Justicialistas, con las consecuencias que ello acarrea, entre otros, los más de 1000 hechos de violencia denunciado por mes y las muertes, que algunas de ellas provocan?.