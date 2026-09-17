Salvado por el perro: un hombre se dio cuenta que le iban a robar la bici por los ladridos de su mascota
En la mañana del jueves, alrededor de las 9.30 horas, personal policial del Comando Radioelectrico intervino en un hecho de hurto en flagrancia ocurrido en la intersección de las calles Del Valle y Perón.
Según se informó, un hombre de 63 años se encontraba en el interior de su vivienda cuando escuchó ladrar a su mascota en el garaje. Al salir, observó a un hombre dentro del lugar, próximo a su bicicleta. Al advertir la presencia del propietario, el sospechoso tomó un cubreasiento de automóvil y emprendió la fuga.
El damnificado inició una persecución que contó con la colaboración de un transeúnte, logrando reducir al sospechoso de 40 años, en la intersección de las calles 3 de Caballería y Churruarín. Durante la huida, el aprehendido arrojó el elemento robado en la vía pública.
La Fiscalía de Propiedad tomó intervención en el hecho y dispuso las actuaciones de rigor. Asimismo, la denuncia fue recepcionada en el lugar del procedimiento. El hombre quedo alojado en la Jefatura Departamental.