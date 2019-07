Salvio se sumó a las prácticas y avisó: "estoy para jugar"

El flamante refuerzo xeneize destacó que “poder vestir los colores, la camiseta y defender el escudo es una felicidad y un orgullo muy grande”. Además, agregó: “Vengo por todo. Por la Libertadores y el campeonato. Ese es el desafío que me pongo”.

Con respecto a las versiones sobre sus recurrentes lesiones, Salvio fue contundente. “Sé las condiciones que tengo, cómo estoy y eso me deja tranquilo. Pueden salir cosas que no me van a afectar. Conozco mi cuerpo y la forma en que trabajo. También mis condiciones”, manifestó.

La posición en la que lo utilizará Gustavo Alfaro fue otras de las consultas y el ex Benfica deslizó que “puede ser por afuera o por adentro”. En tanto, cerró: “El deseo de mi mama siempre fue que yo estuviera acá para cumplir un sueño. Ella me traía siempre a la cancha y por suerte llegué”.