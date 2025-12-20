El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, puso en funcionamiento la primera ruta solar de la Argentina al iluminar la Avenida de Circunvalación íntegramente con energía sustentable, un proyecto que posiciona a la provincia a la vanguardia internacional en diseño vial.

Esta obra convirtió a la traza sanjuanina en la primera arteria nacional con iluminación 100% fotovoltaica, lo que representó un cambio estructural en la infraestructura energética del país. "Esto no es sólo una obra, es una decisión estratégica que demuestra que se puede crecer cuidando el ambiente", destacó el mandatario provincial sobre la puesta en marcha del sistema.

El proyecto, impulsado por el Ente Provincial de Energía (EPSE) y ejecutado por la firma Sergio Chiconi S.R.L., consistió en la instalación de 36 generadores individuales de 5 kilovatios montados sobre monopostes en diversos sectores de la Ruta Nacional A014.

Orrego subrayó que la provincia volvió a ser pionera al integrar la producción limpia a la infraestructura cotidiana para reducir costos y mejorar servicios. Con este avance, San Juan se incorporó al grupo de regiones que utilizan tecnología similar, como los Países Bajos, Corea del Sur y California, empleando recursos y mano de obra local en el proceso.

La construcción del sistema generó trabajo para más de 80 especialistas, entre ingenieros, soldadores y técnicos, lo que consolidó un impacto económico positivo en la región. Actualmente, San Juan alberga más del 50% de los parques solares del territorio nacional, reafirmando su liderazgo en la transición hacia una matriz energética sustentable.

"San Juan demuestra que cuando hay planificación, la sustentabilidad deja de ser un discurso y se convierte en realidad", concluyó el gobernador al finalizar la presentación de la obra que ya abastece la demanda lumínica de la estratégica vía de comunicación.

Fuente: NA