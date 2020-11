San Lorenzo con el debut de Soso igualó sin goles ante Argentinos

Al comienzo, Argentinos salió a buscar el partido por el sector derecho buscando el arco defendido por Fernando Monetti, con llegadas de Mateo Coronel e Iván Colman.

El "Bicho" puso toda su gente en ataque y presionó al equipo de Boedo, que no podía salir de la encerrona que le propinó el combinado local. San Lorenzo no encontró su juego, ya que sus generadores, los hermanos Angel y Oscar Romero, no pudieron acomodarse en el campo, para empezar a elaborar situaciones.

Esto le permitió asentarse al local que, a los 18 minutos, llegó por intermedio de Damián Batallini, que colocó una pelota desde afuera y exigió a Monetti, que contuvo.

En ese tramo del partido, Argentinos no dejó que San Lorenzo pudiera salir con claridad de su área y le impidió generar salidas para llevar peligro al terreno rival. Al promediar el primer tiempo, los jugadores locales empezaron a sentir el cansancio del esfuerzo realizado, lo que le permitió al equipo de Soso empezar a hilvanar jugadas de peligro.

Las salidas azulgranas, las lideró por derecha Mariano Peralta Bauer, quien -con potencia- desbordaba para abastecer a Óscar Romero y también a su hermano Ángel. Es así que a los 32 minutos, un pase largo de Óscar Romero -desde atrás- termina en la cabeza de Peralta Bauer, que puso la pelota cerca del travesaño del arco defendido por Lucas Cháves.

Aunque al término del primer tiempo, un cabezazo de Coronel (de una asistencia de Batallini por izquierda), le permitió a Monetti tapar el balón y ahogarle el gol a Argentinos.

En la segunda etapa, a los 6 minutos, de un tiro de esquina, desde la derecha de Franco Moyano, el balón le llegó a la posición de Hauche, quien marcó en posición adelantada.

San Lorenzo dependió casi en exclusiva de las réplicas que podían generar Ramírez por izquierda o Peralta Bauer, por derecha. El mediocampista Franco Ibarra (32m.) se fue expulsado por juego brusco y el partido terminó enmarañado, insulso y con pocas ambiciones de parte de ambos. En síntesis, un empate justo.