La Liga Profesional 2026 no da respiro y, tras un arranque vertiginoso, la segunda fecha ya está en marcha con resultados que empiezan a mover la tabla de posiciones. Entre lo más destacado de la jornada del martes, Vélez Sarsfield consiguió una victoria clave en Liniers, mientras que San Lorenzo pisó fuerte en el interior.

En un duelo de candidatos en el José Amalfitani, el Vélez superó por 2 a 1 a Talleres de Córdoba, ratificando su buen momento futbolístico. Por su parte, el San Lorenzo logró un valioso triunfo por la mínima (1-0) en su visita al recién ascendido Gimnasia de Mendoza, sumando tres puntos vitales para ganar confianza en el inicio del certamen.

La sorpresa de la jornada la dio Independiente Rivadavia, que pisó fuerte en Parque Patricios y derrotó 2-1 a Huracán, dejando al “Globo” con preocupaciones ante su gente. En Rosario, Newell’s e Independiente no se sacaron ventajas y protagonizaron un empate 1-1 en el Coloso Marcelo Bielsa. Finalmente, en el norte del país, Atlético Tucumán y Central Córdoba aburrieron con un 0-0 en el clásico interzonal del día.

Cabe recordar que la fecha se abrió el lunes con la victoria de Platense por 2-1 sobre Instituto, resultado que desencadenó la salida del técnico de la “Gloria”.

Miércoles de súper acción: juegan Boca, River y Racing

La pelota sigue rodando este miércoles con platos fuertes, ya que verán acción tres de los cinco grandes del fútbol argentino. River Plate recibirá a Gimnasia de La Plata en el Monumental buscando estirar su racha ganadora, mientras que Boca Juniors tendrá una parada difícil en La Plata cuando visite a Estudiantes en UNO. Además, Racing buscará recuperarse en el Cilindro ante Rosario Central.

Todos los resultados de la Fecha 2

Platense 2 – 1 Instituto

– 1 Instituto Vélez 2 – 1 Talleres

– 1 Talleres Gimnasia (Mza) 0 – 1 San Lorenzo

Huracán 1 – 2 Indep. Rivadavia

Newell’s 1 – 1 Independiente

Atl. Tucumán 0 – 0 Central Córdoba

Así sigue la fecha: Cronograma de partidos

Miércoles 28 de enero

17:00 | Aldosivi vs. Barracas Central

19:00 | Racing vs. Rosario Central

20:00 | River vs. Gimnasia (LP)

22:15 | Estudiantes (LP) vs. Boca Juniors

Jueves 29 de enero