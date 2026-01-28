LO MÁS DESTACADO DE LA LIGA PROFESIONAL
San Lorenzo ganó y a Independiente le arrebataron el triunfo en el final: hoy juegan Boca, River y Racing
Con una intensa actividad de martes, continuó la segunda jornada del fútbol argentino. El "Ciclón" ganó en Mendoza y al "Rojo" se lo empató Newells sobre la hora en Rosario. Repasá todos los resultados y la agenda de este miércoles con Boca, River y Racing.
La Liga Profesional 2026 no da respiro y, tras un arranque vertiginoso, la segunda fecha ya está en marcha con resultados que empiezan a mover la tabla de posiciones. Entre lo más destacado de la jornada del martes, Vélez Sarsfield consiguió una victoria clave en Liniers, mientras que San Lorenzo pisó fuerte en el interior.
En un duelo de candidatos en el José Amalfitani, el Vélez superó por 2 a 1 a Talleres de Córdoba, ratificando su buen momento futbolístico. Por su parte, el San Lorenzo logró un valioso triunfo por la mínima (1-0) en su visita al recién ascendido Gimnasia de Mendoza, sumando tres puntos vitales para ganar confianza en el inicio del certamen.
La sorpresa de la jornada la dio Independiente Rivadavia, que pisó fuerte en Parque Patricios y derrotó 2-1 a Huracán, dejando al “Globo” con preocupaciones ante su gente. En Rosario, Newell’s e Independiente no se sacaron ventajas y protagonizaron un empate 1-1 en el Coloso Marcelo Bielsa. Finalmente, en el norte del país, Atlético Tucumán y Central Córdoba aburrieron con un 0-0 en el clásico interzonal del día.
Cabe recordar que la fecha se abrió el lunes con la victoria de Platense por 2-1 sobre Instituto, resultado que desencadenó la salida del técnico de la “Gloria”.
Miércoles de súper acción: juegan Boca, River y Racing
La pelota sigue rodando este miércoles con platos fuertes, ya que verán acción tres de los cinco grandes del fútbol argentino. River Plate recibirá a Gimnasia de La Plata en el Monumental buscando estirar su racha ganadora, mientras que Boca Juniors tendrá una parada difícil en La Plata cuando visite a Estudiantes en UNO. Además, Racing buscará recuperarse en el Cilindro ante Rosario Central.
Todos los resultados de la Fecha 2
- Platense 2 – 1 Instituto
- Vélez 2 – 1 Talleres
- Gimnasia (Mza) 0 – 1 San Lorenzo
- Huracán 1 – 2 Indep. Rivadavia
- Newell’s 1 – 1 Independiente
- Atl. Tucumán 0 – 0 Central Córdoba
Así sigue la fecha: Cronograma de partidos
Miércoles 28 de enero
- 17:00 | Aldosivi vs. Barracas Central
- 19:00 | Racing vs. Rosario Central
- 20:00 | River vs. Gimnasia (LP)
- 22:15 | Estudiantes (LP) vs. Boca Juniors
Jueves 29 de enero
- 17:00 | Dep. Riestra vs. Defensa y Justicia
- 19:15 | Lanús vs. Unión
- 19:15 | Belgrano vs. Tigre
- 21:30 | Estudiantes (RC) vs. Argentinos
- 21:30 | Sarmiento vs. Banfield