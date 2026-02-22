Con los goles de Vietto y Cuello, San Lorenzo de Almagro festejó ante su gente una valiosa victoria que lo mantiene expectante en la Zona A del Torneo Apertura con 10 unidades cerca del líder Estudiantes de la Plata. Mientras que Estudiantes de Río Cuarto agudizó su crisis y sigue último en la Zona B con un punto.

Alexis Cuello convirtió a los 40 minutos del segundo tiempo el 2 a 0 a favor de San Lorenzo. El local fue un claro dominador del juego.

En el inicio del partido, a los 25 segundos San Lorenzo golpeó primero. En la primera jugada clara del partido, Luciano Vietto capitalizó un contraataque letal y puso el 1-0 ante Estudiantes de Río Cuarto, por la sexta fecha del Torneo Apertura 2026.

El reloj no marcaba ni un minuto de juego cuando el Ciclón recuperó la pelota en su propio campo y salió disparado. La transición fue directa, sin escalas, y encontró a Vietto entrando por el centro del área. El delantero definió de zurda, con precisión y frialdad, dejando sin respuestas al arquero rival.

El tanto no solo significó la apertura del marcador, sino que además fue el primer gol de Luciano Vietto con la camiseta de San Lorenzo.