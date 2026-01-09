Juventud Unida recibirá este domingo, desde las 20 horas, a Defensores de Pronunciamiento (Depro), por el partido de vuelta de los cuartos de final del Torneo Federal Regional Amateur, en una serie que lo tiene en desventaja, tras la derrota 2-0 en la ida.

De cara a la revancha, el club de Alsina 60 fue notificado de una sanción que recayó hacía la parcialidad denominada “La Ocho” por “presunta infracción a los “Articulos 28º, 36º, 37º y 42º” y a la propia institución por “presenta infracción a los Articulos 28º, 36º, 37º y 42º”, todos enmarcados en la Ley Nº 24.192 "Régimen Penal y Contravencional para la Prevención y Represión de la Violencia en Espectáculos Deportivos".

Por ese motivo, se resolvió como medida preventiva “la restricción de concurrencia a los espectáculos futbolísticos oficiales del grupo de simpatizantes conocido como ‘La Ocho’ y al Club Juventud Unida con la contratación mínima de ocho funcionarios policiales como servicio adicional, los que deberán estar dos horas antes del inicio por los encuentros correspondientes al Torneo Regional Amateur 2025-26, los que se podrán incrementar a medida que avance de ronda , hasta su finalización mientras participe”.

También fue sancionado el club Lanús de Concepción del Uruguay, ya eliminado de la competencia, por “presenta violación a los Artículos 28º, 36º, 37º y 42º” de la ley antes mencionada, por lo que se desprende que las penas guardan relación a los incidentes ocurridos el pasado 14 de diciembre entre parciales de Juventud y la delegación del conjunto uruguayense, que se retiró del estadio y el Tribunal de Disciplina le dio por ganado el partido a Juventud Unida por “no presentación” de Lanús, de acuerdo a lo detallado en el informe del árbitro Sebastián López.

Comunicado de Juventud Unida en redes sociales

El Club Deportivo Juventud Unida informa que ha recibido la siguiente notificación por parte de la Policía de la Provincia de Entre Ríos, Jefatura Departamental Gualeguaychú - División Operaciones y Seguridad - Delegacía Seguridad Deportiva: disponer como medida preventiva le restricción de concurrencia a los espectáculos futbolísticos oficiales del grupo de simpatizantes identificado como “La Ocho” y la contratación mínima de ocho funcionarios policiales como servicio adicional, que deberán estar dos horas antes del inicio del partido.