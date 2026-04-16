La crisis de la cooperativa láctea SanCor Cooperativas Unidas Limitada alcanzó un punto crítico este miércoles, cuando la conducción de la firma presentó formalmente el pedido de quiebra, en medio de un escenario de insolvencia financiera y paralización productiva.

Según confirmaron fuentes del gobierno santafesino y de la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina, la presentación se realizó sobre el cierre de la jornada judicial, tras admitir la imposibilidad de cumplir con sus compromisos económicos.

La empresa arrastra un pasivo cercano a los 120 millones de dólares, con más de 1.500 acreedores, en el marco de un proceso concursal que ya evidenciaba una situación límite.

El deterioro también se refleja en su capacidad operativa: pasó de procesar 4 millones de litros diarios de leche en sus mejores años a menos de 500.000 litros en la actualidad, lo que evidencia un fuerte achicamiento estructural.

En ese proceso, la firma se desprendió de activos y marcas históricas, como Las Tres Niñas, transferida a Adecoagro, en un intento por generar liquidez.

Informes de la sindicatura y de la coadministradora judicial, Lucila Inés Prono, advierten que la empresa se encuentra en estado de cesación de pagos e insolvencia patrimonial generalizada. El pedido de quiebra será tratado en una asamblea extraordinaria convocada para el próximo 30 de abril en Sunchales.

Desde el gremio Atilra cuestionaron con dureza la situación. Su secretario general, Héctor Ponce, calificó el proceso como el final de un “falso relato” de la administración.

El sindicato denunció que la cooperativa mantiene una deuda de ocho meses de salarios con sus trabajadores y dejó de realizar aportes vinculados a la salud, lo que profundiza el conflicto laboral.

La debacle de SanCor no es reciente. En los últimos años, la empresa atravesó múltiples intentos de reestructuración, incluyendo la apertura de un concurso preventivo de acreedores para evitar la quiebra.

Además, su situación financiera se agravó por el incremento sostenido de deudas y la pérdida de competitividad, en un contexto de crisis general del sector lácteo.

A pesar del escenario crítico, desde el gremio sostienen que la quiebra podría abrir una instancia de reconfiguración que permita la continuidad de la actividad bajo otra estructura.

Por el momento, la cooperativa —que aún mantiene tres plantas operativas en Córdoba— no emitió comunicaciones oficiales, mientras crece la incertidumbre sobre el futuro de una de las empresas más emblemáticas de la industria láctea argentina.