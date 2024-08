Reconocido por sus colectas millonarias que ayudaron a muchas personas que necesitaban del dinero para tratamientos médicos, viajes de atletas e incluso para Independiente, Santiago Maratea anunció algo totalmente opuesto.

A través de un video compartido en su cuenta de Instagram, el influencer reveló que regalará toda la ropa de lujosas marcas que tiene en su armario, luego de reflexionar sobre sus gastos.

“Gente, ¿les puedo hablar de algo que no tiene que ver con colectas? Un segundo, les quiero comentar que estoy regalando toda mi ropa de marca”, comenzó diciendo Maratea en el reel publicado en su feed.

Entonces, explicó cuáles son las firmas que aparecen en su ropero: “Todo lo que tengo de Louis Vuitton, Prada, Gucci, Bottega Veneta, Dolce & Gabbana... Lo estoy regalando todo, no lo quiero más”.

Acto seguido, Santi contó cómo fue que llegó a tomar la decisión de obsequiar su ropa y cuáles fueron los motivos: “¿Por qué estoy haciendo esto? Tengo varios motivos, pero todo surge de una reflexión de que estoy usando mal mi plata y debería aprender a invertir. Ya hace unos meses que vengo con este pensamiento, lo he compartido en Instagram ya un par de veces. Eso por un lado”.

“Por el otro, la razón por la cual yo estaba tan copado con estas marcas y con la idea de vestirme con ropa cara, era para hacer una diferenciación entre la caridad y la austeridad. Y romper con ese mito de que uno para ayudar a las personas tiene que ser pobre o hacerse el pobre. Y creo que eso lo cumplí. No hace falta que me siga vistiendo con ropa toda ostentosa”, explicó el influencer.

Y siguió: “Y por último, toda esa ropa me la pude comprar gracias a ustedes, entonces me parece un buen gesto regalárselas a ustedes. La que me queda, porque gran parte se la fui regalando a mis amigos. Pero todo esto que ven en el video es lo que me queda y lo que les quiero regalar”.

Entonces, Santiago comenzó a hablar sobre la reflexión a la que llegó: “Y, por otro lado, como dije al principio, creo que debería empezar a usar mi plata de otra manera y aprender a invertirla. Porque arranqué a hacer los cálculos de la cantidad de plata que gasté en estas marcas… y claro, ahora que tengo la cabeza más madura, se podría decir, me quiero morir. No lo puedo creer. Igual repito, en su momento lo hice con un sentido y está buenísimo que lo haya hecho, me funcionó. Pero hoy digo ‘si invirtiera toda esa plata…”

“Me pregunté qué hubiera pasado si en ese momento, en vez de gastar plata en esas empresas, hubiese invertido esa misma plata en esas mismas empresas… Le pregunté al Chat GPT cuánta plata hubiera generado y me llevé una sorpresa, porque en todos los casos me hubiese ido a pérdida. Por ejemplo, en el 2021, entre Gucci, Balenciaga y Bottega Veneta, habré gastado 20 mil dólares, más o menos. Si hubiese invertido 20 mil dólares, en Kering, la empresa que tiene a estas tres marcas, hoy tendría 6.307 dólares. O sea, hubiese perdido 14 mil, porque la empresa vale cada vez menos”, relató el influencer.

Santi Maratea explicó por qué le regalará su costosa ropa a sus seguidores. Foto: Instagram

Además, ejemplificó: “Lo mismo con Louis Vuitton, si hubiese invertido 10 mil, tendría 9 mil, porque vale menos ahora que hace tres años. Y Prada, lo mismo, si hubiese invertido 20 mil, hoy tendría 19 mil. O sea que no sé qué es mejor, bol..., si haberla gastado en ropa o haberla invertido, porque si la invertía la perdía también”.

“Se darán cuenta de que no sé del tema inversiones. Es lo que quiero empezar a aprender. Al menos aprendo que las marcas que parecen carísimas, no necesariamente valen cada vez más. Balenciaga, por ejemplo, se convirtió en una gronchada terrible y tuvo la polémica de propaganda con nenes que hizo que valga menos”, contó Maratea, acerca del dinero que hubiese perdido de haber invertido en las marcas.

Y sumó: “La que entiendo que vale cada vez más es Apple, entonces le pregunté al Chat GPT y en ese caso sí. Si en el 2021 hubiese invertido 10 mil dólares, hoy tendría 16 mil. Bueno, perdón si los aburrí con esto. A la gente que les interesan las inversiones estará entretenida y si me quieren dar una mano me sirve porque estoy buscando entender pero no entiendo un pingo”.

Para cerrar, Santi le explicó a sus seguidores cómo pueden hacer para recibir la ropa: “Y la gente que quiere la ropa, no tienen que hacer nada más que comentarme acá. Sepan que calzo 42. No hace falta que me sigan, que etiqueten a un amigo, solo que me digan que la quieren, yo los contacto y se las mando. Y yo me encargo del envío, viste los influencers que regalan pero dicen que el que se lo gana se encarga del envío, no seas rata. Yo se los pago chicos.”

Fuente: Clarín