Santiago del Estero: murió la adolescente baleada en la cabeza por la Policía

Todo ocurrió el domingo pasado en el barrio Gas del Estado de la capital provincial en medio de un enfrentamiento entre efectivos policiales y vecinos. La víctima, madre de una nena de 2 y de un bebé de un mes, se encontraba internada con muerte cerebral.

Por el hecho, un total de ocho uniformados fueron aprehendidos y se registraron ayer al mediodía fuertes incidentes frente a la comisaría 5ta. El principal sospechoso del crimen es el cabo 1° José Abraham, quien está detenido y habría confesado ser el autor.

"Vamos a tener que esperar las pericias de Gendarmería. Hemos hecho intervenir a la Gendarmería porque el supuesto autor es un efectivo policial y así garantizamos la transparencia", dijo Luis de la Rúa, fiscal general de Santiago del Estero, en diálogo con radio La Red.

El crimen de Silvia comenzó a gestarse horas antes del disparo en la cabeza. Fue después de que una vecina se acercara hasta hasta la comisaría del barrio para denunciar que le habían robado de su casa una soldadora, un taladro y varias herramientas de plomería. La mujer, además, le señaló a los uniformados quiénes serían los autores del robo: un joven identificado como Felipe Farías -que sería el novio de la tía de la chica baleada- y un hombre con el apodo de 'Malpa'.

A partir de estos datos, la policía santiagueña montó un operativo en el barrio para dar con los presuntos ladrones. Siete efectivos llegaron hasta un domicilio ubicado en la esquina de Teodoro Fels y Eduardo Comay. Una vivienda en la que justo estaba Silvia. Se llevaron detenido a uno de los sospechosos y en cuestión de segundos, se produjo un violento enfrentamiento con familiares y vecinos.

Fue en ese momento en que aparentemente el cabo Abraham le pegó un tiro a la joven en la frente y la dejó herida de muerte. Según contó la hermana de la víctima al diario El Litoral, fue la menor quien atendió a los policías cuando llegaron a buscar al ladrón y "les pidió que les muestren la orden de allanamiento". Al parecer esto enojó a los efectivos y desató la violencia en el lugar.

Lo que siguió después aún no está esclarecido. De acuerdo con los familiares de Maldonado, uno de los policías tomó del pelo a Silvia y los vecinos comenzaron a tirar ladrillos. Otra versión indica que ocurrió exactamente al revés. Los cierto es que a partir de ahí comenzaron los disparos de balas de goma y con armas de fuego.

"Cuando los vecinos tiraron los ladrillos, ellos sacaron sus armas y dispararon. Todo fue muy violento. El policía que le disparó me dijo: 'Mirame bien a la cara, yo soy el que le metió el 'cuetazo' a tu hermana", contó la hermana.

El fiscal De la Rúa, por su parte, dio algunos detalles del episodio, aunque aclaró que hay elementos confusos y que no fueron explicados. "Lo que se sabe es que había un procedimiento anterior por un robo. Llegaron siete efectivos policiales y ahí se produjo algún incidente. Lo detuvieron al sindicado (del robo) por la denunciante. Estaba por ahí por la zona y habían ido hasta la casa de esta chica. Tocaron el timbre. Aparentemente no entraron porque no tenían orden de allanamiento y es cuando inexplicablemente cuando lo llevan detenido, lo suben al sindicado a una camioneta y ahí es cuando se escucha un disparo que según lo que tenemos entendido, da en el cráneo de esta chica", comentó el funcionario.

En total fueron siete policías y un el jefe de guardias los aprehendidos. "Se les tomó las muestras para saber quién ha disparado. También se los tomaron muestras de sangre y orina para saber si alguno tenía alguna sustancia. Aparentemente dispararon a matar, pero todo es aún objeto de investigación. Inexplicablemente esta adolescente perdió la vida", añadió el De la Rúa. En el caso intervino el fiscal Raúl Alfonso.