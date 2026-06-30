Poco más de siete meses después, el hasta hoy ministro del Interior, Diego Santilli, volverá a ingresar este martes al Salón Blanco de la Casa Rosada para encontrarse con el presidente Javier Milei y que le tomen nuevamente juramento, pero esta vez como jefe de Gabinete.

Cómo aquel 11 de noviembre del 2025, el dirigente del PRO se incorpora en uno de los lugares clave de la administración de La Libertad Avanza, en medio de un proceso de reordenamiento en el Gobierno. En rigor, su primera misión importante para el actual oficialismo fue ponerse al frente de la campaña en la provincia de Buenos Aires en octubre de ese año. Las denuncias contra quien era el primer candidato del espacio para aquellas elecciones, José Luis Espert, forzaron a que el diputado diera un paso al costado.

Eso motivó que luego de los comicios, y tras la salida de Guillermo Francos y Lisandro Catalán, “El Colo“ fuera nombrado en la cartera más política que tiene el Poder Ejecutivo, la del Interior.

En este tiempo, el funcionario supo crear una relación cercana con el mandatario nacional pero, sobre todo, con su hermana y secretaria general, Karina Milei.

Cuando ya era un hecho inevitable la renuncia de Manuel Adorni, también investigado por la Justicia en un presunto caso de corrupción, la cúpula libertaria pensó inmediatamente en Santilli como su reemplazo.

El entonces ministro ya había recibido la propuesta anteriormente, para saber si contaban con él lo llegaban a necesitar, y pidió pensarlo hasta el 2 de julio, pero las circunstancias lo obligaron a tomar la decisión prematuramente.

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Una reunión con el Presidente en la Quinta de Olivos bastó para terminar de acordar los términos de su llegada que incluyó, entre otros puntos, la solicitud por parte de Karina Milei de que coloque a Ignacio Devitt como su Vice.

Se trata del secretario de Asuntos Estratégicos, quien en los últimos meses participó no solo de la mesa política, lugar de decisión de la estrategia parlamentaria del Gobierno, sino también de todas las reuniones que hubo con diputados y senadores.

La funcionaria tiene una buena imagen del futuro jefe de Gabinete, incluso fue quien lo propuso para este cargo y también para el de Interior, pero busca reforzar su influencia con otra persona de su confianza.

Sin embargo, Santilli logró sumar también a su mano derecha, Gustavo Coria, para que lo acompañe en la gestión, como lo viene haciendo en el Ministerio.

De esta manera, aunque al principio era una idea que estaba descartada, finalmente se reeditará el formato que Francos instaló en su momento y habrá dos Vicejefes de Gabinete, uno Ejecutivo, que será Devitt, y otro del Interior, que será Coria.

Así lo terminaron de acordar el lunes por la tarde durante una reunión que tuvieron los tres, en la que definieron también los roles que tendrá cada uno.

Aunque históricamente el puesto que le dieron no es para el que negocia con el Congreso, sino para el que se ocupa de las cuestiones más administrativas, esto podría cambiar.

“Eso no está en discusión, Nacho va a estar al frente de las conversaciones con los legisladores, primero porque ya las viene teniendo y, segundo, porque así lo dejaron claro en la charla que tuvieron. Hablar con él es lo mismo que hablar con Karina y los diputados y senadores lo saben”, remarcaron en el entorno de la secretaria general.

Así las cosas, todo indica que podría abrirse en el corto plazo una nueva discusión interna, esta vez respecto de quién maneja el diálogo parlamentario.

Es que, aunque “El Colo“ viene mostrando lealtad hacia las autoridades nacionales y promete seguir las órdenes de Casa Rosada, su pertenencia al PRO es algo que genera recelo en el oficialismo.

La primera molestia llego rápido, con la llamada de Mauricio Macri a Santilli justo antes de que este entrara a la Quinta de Olivos para el anuncio formal de su designación.

Cerca de la secretaria general creen que el ex presidente está tratando de aprovechar el nombramiento para adjudicárselo como un logro propio y de su partido.

También cayó muy mal que haya circulado la foto en la que se ve el teléfono del flamante ministro coordinador, que tenía agendado como “Mauri” a quien hoy aparece como un posible rival de Milei en 2027.

Quienes rodean a la hermana del mandatario comentaron esto entre ellos y las críticas no faltaron, al punto tal de que el propio Santilli salió a aclarar la situación.

“Estoy convencido de que Macri es de las personas que quiere que la Argentina salga para adelante, pero el liderazgo hoy, claramente y contundentemente, es de Javier Milei, que ganó las elecciones, que las volvió a ganar y que, si Dios quiere, me gustaría que vuelva a ser elegido para que el cambio continúe y crezca por décadas”, afirmó en diálogo con Radio La Red.

A pesar de esto, la cúpula libertaria permitió que a la jura de este martes asistan algunos dirigentes del PRO, como Cristian Ritondo, titular del partido en la provincia de Buenos Aires, una de las personas más cercanas al “Colo” y quien más lo viene impulsando como candidato a gobernador bonaerense para el año que viene.

Aunque todavía se siguen negociando las condiciones y las conversaciones seguirán en los próximos meses, actualmente hay un consenso en que haya un acuerdo entre el macrismo y La Libertad Avanza para ganarle a Axel Kicillof y quedarse con el distrito más poblado del país.

También fueron invitados al acto en el Salón Blanco algunos gobernadores, como el de Mendoza, Alfredo Cornejo; el de Entre Ríos, Rogelio Frigerio; el de San Juan, Marcelo Orrego, y el de Río Negro, Alberto Weretilneck, además del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

La primera actividad de Santilli como jefe de Gabinete será el miércoles, cuando reciba en Casa Rosada a los diputados y senadores libertarios, como un gesto para comenzar una nueva etapa.

Fuente: Infobae