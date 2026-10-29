Diego Santilli defendió este jueves el procedimiento migratorio que permitió la salida de Flávio Bolsonaro de la Argentina rumbo a Estados Unidos. El jefe de Gabinete aseguró que el senador brasileño ingresó al país con la documentación en regla y que no registraba restricciones para viajar. Además, evitó pronunciarse sobre las implicancias políticas de la derrota del bolsonarismo en Brasil.

“Como lo expresó la Dirección General de Migración: ingresó con la documentación correspondiente, en regla y terminó saliendo en avión, también en las mismas condiciones”, afirmó el funcionario cuando le preguntaron por el traslado del hijo del expresidente brasileño Jair Bolsonaro.

Santilli fue consultado durante su participación en la primera Ronda de Negocios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que se desarrolla en Rosario y reúne a funcionarios nacionales, gobernadores, representantes de grandes proyectos productivos y pequeñas y medianas empresas.

Ante la consulta sobre si le había resultado extraña la maniobra, el jefe de Gabinete insistió en que el senador brasileño no tenía impedimentos para ingresar o salir del territorio argentino. “Entró por Migraciones, no tenía impedimentos de Interpol. Esa es la conclusión clara. Viajó a EEUU vía Guayaquil”, sostuvo.

Y agregó: “Si un ciudadano ingresa sin ninguna limitación y se va sin ninguna limitación. Migraciones autorizó porque no había ningún impedimento”.

Las declaraciones se produjeron después de que Flávio Bolsonaro viajara a Estados Unidos en un avión privado, junto con su esposa y sus dos hijas. La aeronave partió desde Puerto Iguazú, realizó una escala en Guayaquil, Ecuador, y continuó hacia Miami.

El traslado generó interrogantes por el contexto judicial en Brasil y por la intervención del Gobierno argentino en la organización logística del viaje. Según publicó Infobae, la Casa Rosada ofreció la posibilidad de utilizar Puerto Iguazú como vía de salida y funcionarios nacionales conocieron los detalles del operativo.

Una fuente del Gobierno había sintetizado la intención oficial con una frase: “Queríamos hacerlo lo más prolijo posible”. La actuación de las autoridades argentinas también abrió cuestionamientos de sectores de la oposición, que preparaban interpelaciones a funcionarios nacionales para conocer más detalles sobre el procedimiento.

Consultado sobre la derrota electoral del espacio político de Bolsonaro en Brasil, Santilli tomó distancia de una evaluación sobre sus consecuencias. “Es un tema que lo tiene que analizar otro. El impacto de Brasil es de Brasil”, respondió.

El funcionario participa de la actividad en Rosario junto con el ministro de Economía, Luis Caputo; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; y el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, quien encabezó el encuentro. También fueron convocados los gobernadores de Catamarca, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, Mendoza, Río Negro, Salta y San Juan.

La jornada se realiza en La Fluvial, entre las 9 y las 18, con representantes de 43 grandes proyectos de minería, energía e infraestructura y cerca de 1.800 pymes y proveedores de distintas provincias. El programa incluye rondas de negocios, mesas de financiamiento y espacios de vinculación entre empresas proveedoras y responsables de compras.

La elección de Santa Fe como sede responde a su red industrial vinculada con la minería y los hidrocarburos, además de la relevancia de Rosario como polo portuario y logístico para las exportaciones. El litio producido en Salta ya utiliza esa vía de salida, mientras que se proyecta que también lo haga el de Catamarca.