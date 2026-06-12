El ministro del Interior, Diego Santilli, recibió en Casa Rosada al gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, en una reunión en la que repasaron distintos temas de la agenda compartida entre el Gobierno nacional y la provincia.

Durante el encuentro analizaron cuestiones vinculadas a obras de infraestructura, energía y la compensación que le corresponde a Entre Ríos por la Caja de Jubilaciones no transferida, entre otros asuntos de gestión.

Además, ambos dialogaron sobre la agenda parlamentaria impulsada por el Gobierno nacional y coincidieron en la importancia de avanzar con la reforma electoral en el Congreso.

Muy buena reunión con @diegosantilli. Repasamos los avances de una agenda de trabajo que para Entre Ríos es prioritaria: obras de infraestructura, energía, la compensación que le corresponde a la provincia por la Caja de Jubilaciones no transferida y otros temas que venimos… pic.twitter.com/uLqJSUO2gT — Rogelio Frigerio (@frigeriorogelio) June 12, 2026

“Muy buena reunión con Diego Santilli. Repasamos los avances de una agenda de trabajo que para Entre Ríos es prioritaria: obras de infraestructura, energía, la compensación que le corresponde a la provincia por la Caja de Jubilaciones no transferida y otros temas que venimos gestionando junto al Gobierno Nacional”, expresó Frigerio en X.

Informó que también conversaron sobre la “importancia de avanzar con reformas que la Argentina necesita, entre ellas la reforma electoral“