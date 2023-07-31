Dinero, máquinas de cortar el cabello, tijeras y secadores de pelo fueron los elementos sustraídos del local ubicado en el centro.

Julián Leuze, uno de los dueños del local difundió la lista de elementos robados y le pidió a sus casi 10 mil seguidores colaboración: “Entraron a robar a la pelu. Si llegan a ver a la venta maquinas, tijeras, secadores de pelo avisen, porfa”, escribió el barbero.

Y en otra publicación expresó: “Contactos en barrios con información avisar. Ya está todo en movimiento”.

Los delincuentes forzaron levemente la reja e ingresaron, desde afuera no parecía que había pasado nada. Sin embargo, en el interior estaba todo revuelto.

Tijeras solidarias

El joven peluquero, Julián Leuze es reconocido por sus gestos solidarios con personas que no pueden pagar su corte de pelo. Un video que se hizo viral fue el de Matías, un gualeguaychuense que vende productos de limpieza y que se sometió a un cambio de look ofrecido por Julián.