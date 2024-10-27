Además de Sara Molina Roych, de Juventud Unida, el plantel de Entre Ríos estuvo conformado por Emilia y Emilia Dellavedova del Club de Suboficiales de Concepción del Uruguay, y Donato Bachello, también del club decano de Gualeguaychú, como capitán del equipo.

El seleccionado entrerriano obtuvo un meritorio tercer puesto entre ocho participantes, en el evento más importante del país para jugadores de esa edad.

En primera instancia, Entre Ríos venció a su similar de Misiones por 3 a 0. Allí, Sara Molina Roych le ganó a Lourdes Martínez por 4-6, 7-5 y 7-5 y Emilia Dellavedova superó a Josefina Pizarro 6-3 6-2. La gualeguaychuense y la uruguayense también se impusieron en dobles por 6-2 y 7-5.

Luego vencieron a Liga del Litoral “A”, por 3 a 0. Molina Roych derrotó a Simone Raviola por 6-4 y 7-5 y Dellavedova a Julia Viñuela por 6-3 y 6-2. En dobles, vencieron a Raviola y Bee Mazzoni por7-5 y 6-3

Luego fue el turno de enfrentarse a Buenos Aires, con derrota ajustada por 2 a 1. La tenista de Juventud Unida perdió con María Eva Ramírez por un doble 6-4 y la uruguayense le ganó a Brunella DeMarchi por 6-6 y 6-3. En dobles, el seleccionado bonaerense prevaleció por 7-6 y 6-2.

Con Santa Fe (a la postre campeonas) fue caída por 3-0 y posteriormente afrontaron la serie por el tercer puesto, en la cual vencieron a Córdoba 3 a 0.Allí, Dellavedova abrió con triunfo sobre Alfonso 6-2 y 6-3, Molina Roych selló la victoria, al ganarle a Ferrero por 6-2 y 6-2, y en dobles se cerró con triunfo 6-4 y 6-2.