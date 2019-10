Sarampión: Se registraron seis nuevos casos y ya ascienden a 26 en todo el país

El director de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles de la Secretaría de Salud de la Nación, Cristian Biscayart, dijo que “en buena parte” el incremento de los casos esta semana es por los seis contagios en la familia que vive en la localidad bonaerense de Ituzaingó, en el marco de “un crecimiento de la enfermedad en la Ciudad de Buenos Aires” que “tiene relación con situaciones similares en Venezuela y sobre todo en Brasil, país en el que contrajeron la enfermedad” algunos de los argentinos afectados.

El médico sanitarista, Nicolás Kreplak, ex viceministro de Salud y titular de la Fundación Soberanía Sanitaria, le recordó a Página 12 que el sarampión “es una enfermedad viral de alta tasa de transmisión casi como la gripe, pero hay una vacuna que es efectiva, lo que llevó a pensar que junto con la rubeola y la poliomielitis, era una enfermedad en vías de ser erradicada, al punto que estuvo 18 años sin circulación interna en el país, pero las políticas negligentes de este gobierno permitieron este rebrote”.

Kreplak señaló que el sarampión “empezó a brotar en Venezuela y en Brasil, pero en Argentina no debería haber sucedido con la tasa de cobertura que teníamos”. Al señalar algunos de los factores del problema en Argentina, sostuvo que "en 2016 se tendría que haber hecho una campaña extra, porque hay personas que por cuestiones inmunológicas no producen las defensas y es necesario aplicar una dosis extra” a las campañas habituales de vacunación. “Eso el gobierno no lo hizo en 2015 ni en 2017, lo hizo en 2018 porque hubo un brote”.

Precisó, además, que “en la última campaña que se hizo en 2012 se llegó al 99 por ciento de la tasa de cobertura, mientras que en la campaña que se hizo el año pasado se llegó sólo al 85 por ciento, pero en Capital Federal y provincia de Buenos Aires el promedio fue del 75 por ciento, y es en esos distritos donde se está produciendo el brote ahora”. Sostuvo que hay “falta de vacunas que no llegan, que llegan irregularmente, centros de salud en los que hay una vacuna sí y otra no”.

Los últimos casos registrados

Respecto de los últimos casos registrados, dijo que “algunos de los afectados viven en el conurbano pero pudimos determinar que todos los contagios fueron en la Ciudad de Buenos Aires; la cepa es una variante que es la misma que en estos días tiene un brote sin control en Brasil y que circula por Estados Unidos y Europa”.

Biscayart detalló que “todos los casos confirmados en estos últimos días están vinculados de manera directa con los tres que se registraron hace dos semanas, el sarampión tiene un período de incubación de hasta tres semanas y se vuelve contagioso cuatro o cinco días antes de que se presenten las erupciones”.

Respecto de la pertenencia al movimiento antivacunas de la mujer que fue confirmada con sarampión, Biscayart dijo que “es difícil evaluar la incidencia del movimiento antivacunas en estos brotes, pero no podemos soslayarlo porque 6 de los 16 contagios confirmados en este brote son de personas no vacunadas”.

“En encuestas recientes se registra que más del noventa por ciento de los argentinos entiende y valora la importancia de las vacunas, pero después hay minorías que en algún punto funcionan como los terraplanistas y no se rinden ni ante la evidencia científica”, concluyó.

¿Qué medidas tomar?

La secretaría de Gobierno de Salud Nacional emitió el pasado 4 de septiembre un alerta por la confirmación de un caso en un ciudadano argentino con antecedente de viaje.

Acciones en residentes en argentina que viajen al exterior: Verificar contar con esquema de vacunación contra el sarampión completo para la edad. Según el Calendario Nacional de Vacunación (vacuna doble o triple viral). De no contar con las 2 dosis recomendadas, la vacuna debe ser aplicada como mínimo 15 días antes del viaje.

Los niños de 6 a 11 meses que viajen a áreas de circulación viral activa, deben recibir una dosis de vacuna triple viral. Esta dosis no debe ser tenida en cuenta como esquema de vacunación. Se administrarán las dosis correspondientes al Calendario Nacional de Vacunación al año de vida y al ingreso escolar.

Recomendaciones para el equipo de salud:

Verificar y completar esquema de vacunación de acuerdo a la edad

De 12 meses a 4 años: deben acreditar una dosis de vacuna triple viral (sarampión rubéola paperas).

Mayores de 5 años: deben acreditar dos dosis de vacuna con doble o triple viral después del primer año de vida.

Las personas nacidas antes de 1965 no necesitan vacunarse porque son considerados inmunes.

Intensificar la vigilancia epidemiológica de casos sospechosos de enfermedad febril exantemática (EFE).

Cabe destacar que todo el equipo de salud debe acreditar dos dosis de vacuna doble o triple viral para estar adecuadamente protegido o contar con serología IgG positiva.

Acercate a tu vacunatorio

Caps. San Francisco: Dirección: Jujuy 63 Teléfono: 437006 -Horario de atención de Lunes a Viernes de 7 a 15.

Caps. Munilla: Dirección: Chalup 501 Teléfono: 437023- Horario de atención de Lunes a Viernes de 7 a 15.

Caps. Villa María: Dirección Güemes 1160 Teléfono: 437021-Horario de atención de Lunes a Viernes de 7 a 15.

Caps. Pueblo Nuevo: Dirección Belisario Roldán: 830 Teléfono: 437024 –Horario de atención de Lunes a Viernes de 7 a 15.

Caps. San Isidro: Dirección: Córdoba: 860 Teléfono: 437009 –Horario de atención de Lunes a Viernes de 7 a 15.

Caps. Médanos: 3 de Caballería y Lisandro de Latorre Teléfono: 438762-Horario de atención de Lunes a Viernes de 7 a 15.

Caps. La Cuchilla: Dirección Sáenz Peña: 803 Teléfono: 437102-Horario de atención de Lunes a Viernes de 7 a 15.

Caps. Suburbio Sur: Dirección Galeano 2231 Teléfono: 437102 Horario de atención de Lunes a Viernes de 7 a 15.

CIC Néstor Kirchner: Dirección Perigan 2300 Teléfono: 437060-Horario de atención de Lunes a Viernes de 7 a 15.

Vacunatorio Municipal: Dirección Luis N.Palma 691 Teléfono: 437027 –Horario de atención Lunes a Viernes de 13 a 18.