El boxeo en el Club Deportivo y Social Sarmiento se instauró el 1° de septiembre de 2021 y en la actualidad cuenta con una escuela para niños y niñas, jóvenes que ya realizan combates dentro y fuera de la provincia, y una boxeadora que está a un paso de convertirse en profesional, como lo es Julieta Boloque, quien el próximo sábado tendrá su última pelea en el terreno amateur, en una velada que se llevará a cabo en la Federación Argentina de Box (FAB) y será trasmitida por TyC Sports.

Lucas Traversa, impulsor, coordinador y uno de los entrenadores del gimnasio de la entidad auriverde, detalló como se gestó este proyecto, los sueños a alcanzar en el deporte de los puños y la preparación de Boloque para su desembarco en el campo rentado: “Cuando inicié en el boxeo, en el gimnasio del ‘Oso’ López, me encontré con un mundo donde se concentra mucha energía y en donde van personas que tienen ganas de salir adelante, crecer, ser fuertes, de divertirse y hacer amigos. Ahí me di cuenta que este deporte logra todo eso de manera mágica. Pero a su vez, dichos beneficios se logran más fácil con un conocimiento científico. Fue así que se me ocurrió hacer un proyecto para presentarlo en el club de mis amores. Hablé con el dirigente Ricardo Insaurralde y me dijo que le dé para adelante, que iba a acompañar la idea. Luego, fue el turno de exponerlo en la Comisión Directiva y sus integrantes me dieron la confianza para encarar la iniciativa”.

Y agregó: “El proyecto ya tiene casi cuatro años de desarrollo. Sabía que es una disciplina con mucho potencial y el crecimiento que tuvo en el club fue exponencial. Hoy en días somos tres profesores en el gimnasio, contamos con una escuela para chicos y chicas de 7 a 12 años, doce pibes y pibas que ya compiten dentro y fuera de la provincia, y otros tantos realizándose los estudios médicos para obtener la licencia. Además, este año tuve la fortuna de que Julieta Boloque elija dar cierre a su carrera como amateur y desarrollar su carrera profesional, representando a Sarmiento”.



¿Cuáles son los anhelos y objetivos que persiguen como gimnasio de boxeo?

El primero es que los chicos puedan cumplir sus sueños y metas. Por eso, pensamos en grande y trabajamos para ello, mientras damos un lugar de contención y ayuda para todos los que lo necesitan.



¿Cómo viene la preparación de Julieta Boloque para ser profesional?

Julieta es campeona entrerriana en su categoría. Hace unos días se contactaron conmigo para que enfrente a Milagros Ramírez, pupila de Látigo Coggi y promesa del boxeo argentino. Nos parece un excelente desafío como paso previo al profesionalismo, ya que se llevará a cabo en la Federación Argentina de Box (FAB) y será transmitida por TyC Sports. La preparación comenzó en mayo, luego de recuperarse de una lesión. Desde entonces, entrenamos doble turno, con un plan de entrenamiento que apunta al debut profesional, el 27 de septiembre, en nuestro club. Así que esta pelea nos viene como anillo al dedo. Es una prueba difícil, pero estamos preparados y confiados en que nos va ir bien.



¿Qué cambios implican el paso de amateur al profesionalismo?

Ser profesional requiere de una planificación que combine los entrenamientos (que a veces superan el 100% de intensidad) con el descanso y la alimentación. Por suerte, se sumó a nuestro equipo un nutricionista, Ignacio González, y armó una dieta cero azúcares, muy bien diagramada, con la cual Juli bajó porcentajes de grasa, mientras aumenta la masa muscular y los niveles de fuerza.



¿Y qué significa ser un boxeador profesional?

Implica tener un equipo conformado por una gran deportista, cuerpo técnico y médico, además del apoyo de familiares, amigos, compañeros y sponsors que colaboren con este hermoso camino, en el cual creemos que tenemos condiciones para llegar lejos.

El Dato

En el Boxing Club de la ciudad patagónica de Santa Cruz, se llevó a cabo una velada profesional organizada por la promotora del exboxeador campeón del mundo Marcos “Chino” Maidana. En una de las peleas preliminares, el gualeguaychuense Jonathan “El Picante” Parada perdió por nocaut técnico (KOT) en el primer round frente al invicto colombiano Juan Camilo González.