Sarmiento y Sporting se enfrentarán esta noche, desde las 21 horas, en el Estadio Municipal, por el partido revancha de la Promoción entre el penúltimo de la temporada en Primera A y el tercero de la Primera B.

En el encuentro de ida, jugado hace una semana, también en el “Municipal”, el equipo de la divisional mayor goleó por 4 a 1, con goles de Lucas Galli, Alan Sibelli y un doblete de Gerardo Surraco, y dio un gran paso hacia la permanencia.

Por su parte, Sporting -que pese a no ganar el Torneo Apertura y tampoco el Clausura- sufrió su primera derrota del año por competencias liguistas y deberá concretar una remontada histórica en su objetivo por ascender a Primera A, después de más de una década en la B.

La temporada 2026 de la divisional mayor tendrá a Central Larroque, Juventud Urdinarrain, Deportivo Urdinarrain, Juventud Unida, Pueblo Nuevo, Central Entrerriano, Independiente, La Vencedora, Unión de La Vencedora, Sarmiento o Sporting, y a los ascendidos Defensores del Oeste y Camioneros.