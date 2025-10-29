Sarmiento y Central Larroque disputaron anoche, en el Estadio Municipal, el partido que se pudo disputar el sábado por la tarde, en cancha de La Tromba, como consecuencia de las inclemencias del tiempo.

El partido, correspondiente a la sexta fecha, terminó 1 a 1 y con ese resultado Black River decretó su descenso a Primera B, a falta de cuatro jornadas.

Gerardo Surraco adelantó a Sarmiento a los 24 minutos del segundo tiempo y, Walter Virué, a los 48, colocó el empate agónico para los larroquenses.

Ese resultado, condenó a Black River al descenso, ya que La Tromba, penúltimo en la tabla anual, le sacó 13 unidades de ventaja con 12 en juego.

Al igual que, en la temporada 2023, el conjunto albirrojo no pudo mantener la categoría en su primera temporada en Primera A, tras haber sido campeón del Ascenso el año anterior.

Ahora la lucha, por el segundo descenso directo está entre entre Unión del Suburbio (30), Independiente (30), Sarmiento (29) y Sud América (22), que cuenta con un partido menos.

Juventud Urdinarrain volvió al triunfo con goleada en el “Urriste”

El Liebrero, que venía de perder con Pueblo Nuevo 4 a 1 y de esa manera cortar una racha de diez victorias en fila, volvió a la victoria, tras vencer anoche como visitante en el estadio “Mario Urriste” a Unión del Suburbio 3-0, con goles de Rodrigo Báez, Bruno Ramírez y Gabriel Thea.

Torneo Clausura – Luis María Cabezas

Fecha 6

Miércoles 22

Estadio Municipal

Independiente 2 (Gonzalo Rodríguez y Luciano Barreto)

Black River 2 (Samir Figueroa x2)

Jueves 23

Central Entrerriano 1 (Andrés Kuiyán)

Juventud Unida 4 (Santiago Álvarez, Federico Fiorotto, Alexis Reynoso y Santino Valentini)

Deportivo Urdinarrain 2 (Ayrton Karle y Sergio Cano)

La Vencedora 1 (Ignacio Arnaudin)

Martes 28

Estadio Municipal

Sarmiento 1 (Gerardo Surraco)

Central Larroque 1 (Walter Virué)

Unión del Suburbio 0

Juventud Urdinarrain 3 (Rodrigo Báez, Bruno Ramírez y Gabriel Thea)

Jueves 30

Estadio Municipal

21.30 Pueblo Nuevo – Sud América