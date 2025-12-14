Sarmiento dio un paso importante su objetivo por mantener la plaza en la Primera A del fútbol departamental, tras golear a Sporting -proveniente del Ascenso- por 4 a 1, en un partido disputado anoche en el Estadio Municipal.

Lucas Galli, Alan Sibelli -desde detrás de mitad de cancha- y Gerardo Surraco, por duplicado, convirtieron los goles del conjunto auriverde, mientras que, sobre el final, Sergio Martínez descontó para el Canario, de tiro penal.

La revancha se jugará el próximo sábado en el estadio “José ‘Toto’ Gallop” de Sarmiento, que busca validar su lugar en la máxima divisional del fútbol departamental para el 2026.