El próximo sábado, al aire libre en el estadio de fútbol de la institución ubicado en calle 10 de Junio, el club Sarmiento llevará adelante su gran noche de boxeo, que además será el último festival del año en la ciudad. La velada incluirá dos peleas profesionales y nueve amateurs.

El combate central tendrá como protagonista a la gualeguaychuense Julieta Boloque, quien realizará su debut profesional tras un destacado recorrido en el campo amateur. Su rival será la uruguaya Alejandra Demaris, poseedora de un récord de 0-3, con una derrota por nocaut, ocurrida también en Gualeguaychú ante Nahir Erlin.

Otro de los atractivos de la noche será la presentación del villaguayense Brian Arregui, campeón olímpico juvenil en Buenos Aires 2018. Arregui llega con un registro profesional de 11 victorias (7 por KO) y 7 derrotas (1 por KO). Se enfrentará al marplatense Facundo “El Humilde” Rojas, quien acumula 8 triunfos y 8 caídas, con una derrota por la vía rápida en su trayectoria.

En el plano amateur, la velada contará con figuras en ascenso como el local Tiziano Hermosa, campeón de los Juegos Evita 2025, quien se medirá con el mendocino Leonel “El Pitbull” Barroso. También subirá al ring la gualeguaychuense Paulina Centurión, que enfrentará a la campeona nacional Melanie Acevedo, de Mendoza, entre otros cruces programados.

Además, según pudo saber Ahora ElDía podría estar presente en el evento la tricampeona del mundo Débora “La Gurisa” Dionisius, quien acompañaría a Arregui como parte del mismo equipo de trabajo que comparten en Villaguay.

Todos los combates

Profesionales

Julieta Boloque vs. Alejandra Demaris

Brian Arregui vs. Facundo Rojas.

Amateurs.

Alexander Ramírez vs. Jonathan Córdoba

Tobías Melgar vs. Matías Cabral.

Simón Martínez vs. Lautaro Villalba.

Emiliano Ferrandi vs. Federico Borda.

Santiago Pérez vs. Rodrigo Villalba.

Jesús de la Concepción vs. Víctor Aguirre

Bautista Icardo vs. Gonzalo Prette.

Tiziano Hermosilla vs. Leonel Barroso.

Paulina centurión vs. Melanie Acevedo