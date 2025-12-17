La final, disputada este domingo en las instalaciones del Centro de Educación Física Nº 6 ante un gran marco de público, mostró un absoluto dominio de los auriverdes, de principio a fin.

Con una gran noche de Ulises Farabello y Rodrigo Antúnez, seis y cuatro goles respectivamente, y uno de Román Erlinch, Sarmiento aplastó a Luchador, que intentó estar en partido con los goles de Diego Spandre, Julián Laprovittera y Franco Márquez.

De esta manera, los dirigidos por Juan Cruz Izaguirre cerraron un año fantástico en materia de resultados, ya que arrancaron la temporada consagrándose en la Copa Gualeguaychú y, posteriormente, se adjudicaron el Torneo Apertura liguista.

Además, el equipo del sudoeste de la ciudad participó este año del Torneo Provincial de Clubes de la Federación Entrerriana de Fútbol.

En materia de reconocimientos individuales, Alejandro Cepeda, de Defensores del Sur, se destacó por ser nuevamente el goleador del certamen, que tuvo en Camioneros a la valla menos vencida.

El próximo fin de semana se dará el cierre de la temporada de fútbol sala, con la definición de la competencia femenina.