Sarmiento y Sporting se enfrentaron este sábado en el Estadio Municipal, por el partido revancha de la Promoción entre el penúltimo de la temporada en Primera A y el tercero de la Primera B.

En el encuentro de ida, jugado hace una semana, también en el “Municipal”, el equipo de la divisional mayor goleó por 4 a 1, con goles de Lucas Galli, Alan Sibelli y un doblete de Gerardo Surraco, y dio un gran paso hacia la permanencia.

Tal como se había anticipado en la previa, Sporting salió decidido a buscar la hazaña y el encuentro tuvo emociones desde el primer minuto. A los 5’, el Canario dispuso de un penal que Sergio Martínez ejecutó al medio, pero se encontró con una notable respuesta de Gastón Brazuna, que salvó a Sarmiento con los pies. La réplica fue inmediata: cuatro minutos más tarde, el árbitro sancionó penal para el local y Lázaro Benítez definió con sutileza y precisión para vencer a Gabriel Cáceres y abrir el marcador.

El trámite siguió a gran intensidad. A los 11’, Sporting volvió a atacar con decisión, Brazuna dio rebote tras un remate potente y Santiago Murillo apareció atento para empujar la pelota y decretar el 1 a 1. En apenas 12 minutos, el partido ya había entregado un inicio electrizante.

Puede interesarte

Con el paso del tiempo, el desarrollo se volvió más cerrado y friccionado, propio de una serie decisiva con mucho en juego. En el complemento, Sporting asumió riesgos en busca de descontar en el global y estuvo cerca con un fuerte disparo de Murillo que se estrelló en el travesaño.

A los 11 minutos del segundo tiempo, un tumulto en el área de Sarmiento terminó con las expulsiones de Lucas Galli en la Tromba y Bruno Herrera en Sporting. Pese a quedar con diez jugadores, el conjunto local encontró el gol que definió la historia. A los 18’, un centro cayó en el área y Alex Chaves, desde el punto penal, acarició la pelota con precisión para colocarla en el ángulo y desatar el festejo.

El pitazo final en el estadio municipal confirmó lo que la serie había reflejado: Sarmiento fue superior, ganó con autoridad y aseguró su permanencia en la máxima categoría del fútbol de Gualeguaychú. La temporada 2026 de la divisional mayor tendrá como protagonistas a Central Larroque, Juventud Urdinarrain, Deportivo Urdinarrain, Juventud Unida, Pueblo Nuevo, Central Entrerriano, Independiente, La Vencedora, Unión de La Vencedora, Sarmiento, y a los ascendidos Defensores del Oeste y Camioneros.