Esta noche, en el estadio de fútbol de la institución ubicado en calle 10 de Junio, el club Sarmiento llevará adelante su gran noche de boxeo, que además será el último festival del año en la ciudad.

El combate de semifondo tendrá como protagonista a la gualeguaychuense Julieta Boloque, quien realizará su debut profesional tras un destacado recorrido en el campo amateur. Su rival será la uruguaya Alejandra Demaris, poseedora de un récord de 0-3, con una derrota por nocaut, ocurrida también en Gualeguaychú ante Nahir Erlin.

La uruguaya Demaris registró 57.100kg y la local Boloque 58.150kg (crédito: Juan O Roldán).

Otro de los atractivos de la noche será la presentación del villaguayense Brian Arregui, campeón olímpico juvenil en Buenos Aires 2018. Arregui llega con un registro profesional de 11 victorias (7 por KO) y 7 derrotas (1 por KO). Se enfrentará -en la pelea de fondo- al marplatense Facundo “El Humilde” Rojas, quien acumula 8 triunfos y 8 caídas, con una derrota por la vía rápida en su trayectoria.

En el plano amateur, la velada contará con grandes proyecciones del boxeo local de los gimnasios de Sarmiento, Camioneros, Sud América y Pueblo Belgrano, entre otros.

Además, según pudo saber Ahora ElDía podría estar presente en el evento la tricampeona del mundo Débora “La Gurisa” Dionisius, quien acompañaría a Arregui como parte del mismo equipo de trabajo que comparten en Villaguay.

Combates confirmados

Profesionales

Brian Arregui vs. Facundo Rojas.

Julieta Boloque vs. Alejandra Demaris

Amateurs

Alexander Ramírez vs. Jonathan Córdoba.

Tobías Melgar vs. Matías Cabral.

Simón Martínez vs. Lautaro Villalba.

Emiliano Ferrandi vs. Federico Borda.

Santiago Pérez vs. Rodrigo Villalba.

Jesús de la Concepción vs. Víctor Aguirre.

Bautista Icardo vs. Gonzalo Prette.