Sarmiento venció a Juventud de Urdinarrain y clasificó Deportivo

El primer tiempo estuvo de más. Fue el reino del pelotazo y el desorden con muy pocas llegadas sobre los arcos. Es así que la etapa inicial culminó igualada 0 a 0. Resultado justo por lo poco y nada hecho por los dos equipos.

Parecía que la historia se repetía en la segunda etapa, pero una entrada solitaria de Renzo Izaurralde terminó en el fondo de las mallas del arco defendido por Rodrigo Gauna. El delantero, a los 15´, solo con el meta le entró duro a la pelota vulnerando la defensa del uno que no puedo desviar el potente disparo.

Fue el gol que abrió el partido. Juventud tuvo que arriesgar más y dejar espacios en el fondo para las contras locales. Teniendo menos la pelota, Sarmiento llegó una vez más a fondo. Alex Correa desairó a un defensa “Mirasol” con un pie a pie por la banda derecha y sacó un centro atrás que conectó con un potente derechazo Brian Peña. El balón pedía red, sin embargo, Rodrigo Gauna en la atajada de la tarde, la mandó al tiro de esquina.

Nelson Villanueva, entrenador de Juventud, movió el banco. Mandó a la cancha a Francisco Pereyra en la búsqueda de alguien que generara fútbol. El ex Juventud Unida y Alvarado, entre otros, intentó pero no tuvo con quien asociarse. La visita terminó empujando, con muy poca claridad, contra la valla defendida por Facundo Avilés, arquero que tuvo un solo sobresalto. Fue en una entrada de Monge que no pudo definir con justeza.

Al cabo de cinco minutos adicionales, en un encuentro que comenzó 45´ minutos más tarde que lo programado, Sarmiento, con lo justo, superó a Juventud de Urdinarrain 1 a 0. Ventaja que deberá defender, en el desquite, en el J. j. Stauber.

Defensores se llevó un punto de oro del Parque

Igualó 2 a 2 con el dueño de casa Central Entrerriano. El “Rojinegro” se imponía 2 a 0 con los tantos de Juan Chonquele y Guillermo Gelli al cabo de un primer tiempo que fue todo del conjunto local que metió presión y no dejó pensar a su rival. A los 30´, Juan Chonquele abrió el marcador con una exquisita definición, tras una muy buena asistencia de Brian Cal. Cuatro minutos pasaron para que Guillermo Gelli estableciera el 2 a 0 con el que se cerró el primer período.

En el segundo tiempo la historia comenzó a cambiar. Lucas Crisnejo, sacó ventaja, a los 12´, de una mala salida del arquero Fernando Margalot para achicar la diferencia.El juego se hizo más trabado y en consecuencia con piernas fuertes de uno y otro lado. Hugo Bustos, juez principal del partido, a instancias del línea Carlos Silveyra, expulsó a Christian Blanco (CE), por una agresión a Ulises Lema. Como era de esperar el campeón fue por el empate, ante un elenco local que sintió el desgaste sufrido en el primer tiempo. Con uno menos se replegó en el terreno y parecía que se quedaba con la victoria, pero no fue así. En tiempo adicional, Nahuel Imas metió una chilena formidable para el 2 a 2 final.

En el cierre del partido, se fueron expulsados, doble amonestación, Carlos Soria (DO) y Gerardo Surraco (CE).

Clasificó Deportivo

El viernes por la noche, en el J.J. Stauber, superó a Unión 2 a 1, tras haberse impuesto en el “Urriste” 3 a 1. Victoria, en el global, 5 a 2, que catapulta al “Azul” a la siguiente instancia del Torneo Clausura. Abrió la cuenta a los 28´ del primer tiempo Maximiliano Checúz para la visita. En el segundo tiempo, Emiliano Ochoa , a los 31´, igualó el encuentro, para sentenciar la suerte del mismo David Tellechea a los 40´. Ganó Deportivo y espera por el que resulte vencedor de la llave entre Central Entrerriano y Defensores del Oeste.