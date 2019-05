Sarmiento venció a Unión y manda con puntaje ideal en la División A

Se impuso 2 a 1 y suma dos triunfos en igual cantidad de presentaciones. Renzo Izaurralde y Jorge Álvarez marcaron para la “Tromba”. El equipo de Sánchez justificó el triunfo en el segundo tiempo. En el estadio Municipal, Sarmiento confirmó su buen momento con un claro triunfo ante el elenco de Villa María. El primer tiempo fue parejo y con llegada sobre los arcos defendidos por Facundo Avilés (Sarmiento) y Diego Paiz (Unión del Suburbio). El equipo del Gallego Caamaño generó llegadas muy claras, pero no fue la tarde de Maximiliano Checuz, que desperdició dos situaciones muy claras. Sarmiento tuvo las suyas y a los 37´ de la primera etapa, luego de un par de rebotes, desde un ángulo muy sesgado, Renzo Izaurralde con un zurdazo estableció la apertura del tanteador. Premio a una mayor eficacia, el “Auriverde” se retiró a los vestuarios en ventaja por la mínima. En la segunda etapa, Sarmiento se retrasó en el terreno y le dejó la iniciativa a un Unión que no tuvo ideas, quien pensara, para poner en aprietos a Facundo Avilés.Con espacios y una defensa que no ofrecía demasiadas garantías, Sarmiento arrimó peligro al arco unionista. Lo tuvo Jorge Álvarez en un mano a mano con Paiz, pero se dejó caer y el árbitro, Hernán Collaso, no compró. También lo tuvo Renzo Izaurralde, sin embargo se demoró en el remate final y fue neutralizado por la defensa. En una de las polémicas de la tarde, el arquero Paiz se llevó puesto a Jorge Álvarez, cuando el delantero le había ganado la posición y se escapaba al gol. Collaso solo amonestó al guardametas en una acción merecedora de roja directa, al igual que un planchazo de Joaquín Carro (Unión) sobre un adversario que fue penado con amarilla. A los 43´, Jorge Álvarez coronó una gran tarde marcando el segundo de su equipo. El atacante, sacó provecho de un grosero error de la defensa rival y anotó el gol de la victoria con un derechazo cruzado al segundo poste del golero visitante. En tiempo de descuento, Leonardo Lenciza anotó el único tanto de Unión. En síntesis, justa victoria de Sarmiento, equipo que no tiene figuras rutilantes pero que sabe a lo que juega, en tanto que Unión no supo sacar provecho de su momento en el primer tiempo. En el segundo, algunas acciones individuales y muchas dudas en la defensa.En los restantes encuentros, Juventud Urdinarrain y Central Larroque igualaron 2 a 2; mientras que Defensores del Oeste y Deportivo Urdinarrain empataron 1 a 1. En el Parque, Central goleó a Juvenil 3 a 0. La fecha se completó con el triunfo de Juventud Unida sobre Independiente por 3 a 1.