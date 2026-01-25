Se designó al secretario de Turismo de Entre Ríos, Jorge Satto, como presidente del Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos (Emturer), dando así un paso decisivo para la puesta en marcha de una herramienta institucional clave para el desarrollo de la actividad turística en la provincia.

La designación permite avanzar en la implementación efectiva del Ente Mixto de Turismo -creado por la Ley N° 11.183 sancionada en 2025-, que estableció un nuevo modelo de gestión asociada entre el sector público y privado para el diseño, ejecución y control de políticas y programas de desarrollo, fomento y promoción turística.

El Emturer fue concebido como un organismo descentralizado de la Administración Pública Provincial, al que se transfieren las responsabilidades primarias, objetivos, acciones, presupuesto, patrimonio, estructura funcional y recursos humanos vinculados a la Secretaría de Turismo. "Se trata del primer Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos y de una demanda histórica del sector turístico entrerriano que asumimos como un compromiso desde la gestión provincial", destacó Colello.

La Ley N° 11.183 establece que el Ente contará con un directorio integrado por 15 representantes del sector público, privado e institucional. El mismo estará conformado por cinco funcionarios del Poder Ejecutivo provincial y un legislador por cada Cámara del Poder Legislativo; representantes del Colegio de Profesionales en Turismo de Entre Ríos (Copotuer) y de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER); y cinco referentes del sector privado designados por la Cámara Entrerriana de Turismo (CET), asociaciones hoteleras y gastronómicas adheridas a Fehgra, delegaciones de Entre Ríos de Uthgra, la Federación Económica de Entre Ríos (FEDER) y la Asociación Santafesina y Entrerriana de Agencias de Viajes y Turismo (ASEAVyT).

Cabe recordar que, durante el año 2025, y en el marco de la sanción de la ley, referentes del sector público y privado del turismo entrerriano mantuvieron reuniones periódicas destinadas a ensayar la dinámica de funcionamiento del Ente Mixto, promoviendo el diálogo, el consenso y la construcción de una agenda común.

Con la designación de su presidente y el avance en la conformación de autoridades, el Emturer inicia formalmente su etapa operativa. En este contexto, el 2026 se proyecta como un año bisagra para la implementación de este modelo de gobernanza turística, orientado a fortalecer la planificación estratégica, la articulación institucional y el desarrollo sostenido del turismo en Entre Ríos.

