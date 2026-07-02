Lionel Scaloni brindó una conferencia en la sala de prensa del Miami Stadium a poco más de 24 horas para el encuentro entre la Selección Argentina y Cabo Verde por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El entrenador analizó al conjunto africano y señaló a Francia como el principal candidato a quedarse con el trofeo, aunque también mencionó a otros que tienen altas chances de levantarlo.

"Creo que Francia hoy está muy bien y Brasil también; México la vi haciendo un gran partido ante Ecuador; Colombia también está muy bien; España lógicamente. Son selecciones que van a estar peleando. Pero obviamente que lo que está haciendo Francia es para tener en cuenta", declaró cuando le preguntaron acerca de los posibles candidatos". Y añadió, al respecto de la paridad que se está mostrando en los dieciseisavos del Mundial: "Se están viendo partidos muy parejos, salvo Francia o México, la mayoría estuvieron muy reñidos y no va a ser fácil".

Con respecto a Cabo Verde, sorpresivo rival que finalizó segundo en el Grupo H dejando afuera a Uruguay, analizó: "Es un equipo que no ha perdido e incluso contra Arabia mereció ganar. Se defiende bien, tapa bien los pases interiores y después sale muy bien de contra. Tiene jugadores de buen pie. Es un buen equipo, lo veníamos analizando porque era un posible rival. Al final pasaron ellos y no nos sorprende. No están acá de casualidad".

"Estamos bien. Lógicamente ilusionados como todo el mundo, pero hay un rival que ha hecho muy bien las cosas y al que hay que respetar. El margen ahora se achica. Es un encuentro en el que el que pierde se vuelve, pero nos agarra en un buen momento", agregó.

Más tarde habló sobre el clima que se vivirá en Miami, la ciudad estadounidense que cuenta con más nativos argentinos. Teniendo en cuenta esta circunstancia y el poco público que llevará Cabo Verde -un país de poco más de 500 mil habitantes- se espera que la Albiceleste sea práctiamente local. Cuando le consultaron al respecto, Scaloni respondió: "Siempre la hinchada argentina ha sido un plus para el jugador. No sabría decirte si esta selección transmite algo más, pero sí es verdad que a nosotros el apoyo nos encanta, nos da algo más, es evidente eso. Y los jugadores son un hincha más jugando con la camiseta argentina. Para nosotros es un refuerzo, no una presión. Esperamos que mañana nos den el apoyo que necesitamos en un partido que va a ser difícil y que disfruten viendo a este equipo".

Pero también habló sobre el clima en su definición literal, ya que se esperan 32 grados con posibilidad de lluvias, lo que aumentará los niveles de humedad en una ciudad muy húmeda de por sí. "Tranquilamente se podría haber jugado a la noche. Es para los dos, no me estoy quejando de que es solo para la Argentina, pero sí para el espectáculo. Nosotros jugamos la final de la Copa América con Colombia acá de noche y era terrible el calor. Si se juega a la tarde, el espectáculo lógicamente no va a ser el mismo", explicó.

Por último, ya en zona mixta, al entrenador le consultaron acerca de las dudas que mantiene en el once para el partido ante Cabo Verde. Una de ellas pasa por el centrodelantero: Julián Álvarez y Lautaro Martínez pelean por un puesto. "Lo tengo decidido. Esta tarde tenemos la última práctica y se lo voy a decir a ellos. Me baso en lo que creo que le va a ir mejor para el equipo", sentenció.

Nicolás Tagliafico y Facundo Medina también luchan por un lugar en el lateral izquierdo. Más allá de que no dio pistas sobre quién jugará, valoró que ambos estén disponibles tras la lesión que tuvo a maltraer al ex-Independiente al comienzo del Mundial: "Medina ha jugado y ha dado muestras de que está bien. Nico está recuperado y ha dado muestras de que está bien y eso para nosotros es fundamental. Cuando empezó el Mundial Nico había tenido algún problemita y estábamos con ciertas dudas, pero ahora estamos tranquilos en ese puesto".

Sobre Cristian Romero, que no fue de la partida ante Jordania por un golpe en la rodilla derecha, la misma que se había lesionado en la previa del Mundial y que lo hizo llegar entre algodones, fue optimista: "En principio está bien. Si sale a jugar es porque está disponible. Ha hecho entrenamientos bien, completos y evaluaremos entre hoy y mañana si sigue igual de bien".

Fuente: TyC Sports Online