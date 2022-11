remarcó que Argentina saldrá a jugar con lo ha hecho a lo largo de este proceso y que intentará imponer condiciones. "Con el Vasco no hablé pero si habló Walter. Yo hablé con Diego Markic que fue compañero nuestro en la selecciones juveniles y es un amigo y hablamos por una amistad que tenemos. Esperamos que hagan su partido -como es lógico que sea-, han hecho una muy buena clasificación y se ha quedado a las puertas de jugar un Mundial".

"Esperemos que sea un partido atractivo. Y a la gente, como siempre hemos dicho, el futbol es un juego impredecible que no vale la pena prometer nada pero esta generación siempre han mantenido una manera de jugar y la vamos a seguir teniendo y que te acompañe la suerte, que un Mundial es fundamental. Pero cuando terminé, irnos a casa vacío sabiendo que dejamos todo sea el resultado que sea" , destacó.

El estado del Cuti Romero, Acuña y Tagliafico

Scaloni dio detalles del estado de salud de los defensores y como vienen evolucionando pero reiteró que no piensa arriesgar a nadie en el duelo de mañana aunque los tres serán evaluados en el entrenamiento del día de hoy. "Nico (Tagliafico) entrenó aparte porque jugó mucho el otro días y venía descasado del viaje y preferimos que no entrene pero no tiene ningún problema y en principio estará disponible. Marcos (Acuña) se perdió los últimos partidos de su equipo viene arrastrando un problema, creo tuvo un golpe en el gemelo, y por eso no jugó los últimos partidos y por eso lo evaluaremos en el entrenamiento".

"En principio el Cuti igual, bastante bien pero lo mismo. En el entrenamiento de hoy, que es en donde haremos algo más exigente pensando en el partido de mañana y sabremos si estarán disponibles. En principio, repito, no arriesgaremos a ninguno en el cuál nos pueda dar un problema a futuro.", explicó Scaloni.