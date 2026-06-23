La Selección Argentina cerrará este sábado su participación en la fase de grupos del Mundial 2026 frente a Jordania, con la clasificación a dieciseisavos de final y el primer puesto del Grupo J ya asegurados. Ante ese escenario, Lionel Scaloni anticipó que realizará una rotación en el equipo para darles minutos a futbolistas que todavía no tuvieron demasiada participación.

El encuentro se disputará desde las 23, hora argentina, en Dallas. La Albiceleste llega a la última fecha luego de imponerse ante Austria por 2-0 y de quedar fuera del alcance de sus perseguidores tras la derrota de Jordania frente a Argelia.

Luego del triunfo ante los europeos, Scaloni dejó en claro que la clasificación no modificará la manera de afrontar el compromiso, aunque señaló que buscará administrar las cargas del plantel. “La idea es darle la posibilidad de que jueguen la mayoría que se lo merecen y siempre que el partido lo permita, lo haremos”, expresó.

Romero sería uno de los jugadores preservados

Uno de los cambios que aparece como más probable en la Selección Argentina es la ausencia de Cristian Romero. El defensor salió ante Austria con un golpe en la rodilla derecha, zona en la que había sufrido un esguince durante la previa del Mundial.

Cuti Romero recibió un fuerte golpe en el partido ante Austria.

La idea del cuerpo técnico sería no arriesgar al zaguero, especialmente teniendo en cuenta que Argentina tendrá pocos días de descanso antes de afrontar el cruce de dieciseisavos de final. El rival surgirá del Grupo H, aunque todavía resta definirse la posición final de esa zona.

También será clave la evaluación física de otros jugadores que acumularon minutos en los dos primeros encuentros. Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Lisandro Martínez completaron ambos partidos y podrían ser considerados para una pausa o una menor carga ante Jordania.

Minutos para quienes buscan rodaje

Nicolás Tagliafico y Leandro Paredes, quienes habían comenzado el certamen con molestias físicas, sumaron minutos frente a Austria. Por eso, Scaloni deberá definir si les da continuidad para que ganen ritmo o si decide preservarlos de cara a la próxima instancia.

La rotación permitiría que otros integrantes de la Selección Argentina tengan una oportunidad desde el inicio o ingresen durante el partido. El entrenador irá definiendo el equipo a partir de los entrenamientos de los próximos días y del estado físico de cada futbolista.

Otro de los focos estará puesto en Lionel Messi, que este miércoles cumplirá 39 años y atraviesa un gran inicio de torneo. El capitán acumula cinco goles en el Mundial y alcanzó los 18 tantos en la competencia, cifra con la que se convirtió en el máximo goleador histórico del certamen.