El entrenador de la Selección Argentina, Scaloni, confirmó que Lionel Messi será titular en el amistoso de este martes frente a Zambia en La Bombonera y dejó definiciones sobre el armado del plantel para el Mundial 2026.

En conferencia de prensa, el técnico adelantó parte de la formación y explicó que el capitán estará desde el inicio: “Creo que va a ser de la partida mañana”, sostuvo.

El encuentro marcará el cierre de la fecha FIFA en el país y será una de las últimas oportunidades para observar variantes antes de comenzar a definir la lista definitiva.

Durante su exposición, Scaloni confirmó que el cuerpo técnico ya avanzó con una prelista amplia de futbolistas. “La lista de 55 ya la pasamos a AFA, la tienen que presentar ante FIFA”, explicó.

A partir de esa nómina inicial, el entrenador indicó que el recorte se realizará en función del presente de cada jugador: “Iremos descartando en base a rendimientos. Pensaremos en el bien del equipo y ahí tomaremos decisiones”.

En ese sentido, remarcó que los futbolistas que vienen formando parte del proceso tienen una ventaja, aunque aclaró que deberán sostener su nivel en sus clubes.

El equipo y la autocrítica tras el último partido

Respecto al encuentro ante Zambia, el técnico anticipó que buscará una formación con mayor presencia de habituales titulares. “La idea es que pueda jugar un equipo bastante más conocido”, señaló.

Además, hizo referencia al rendimiento frente a Mauritania y reconoció que el funcionamiento no fue el esperado: “Creo que es una buena señal que ellos se hayan dado cuenta de que el partido no fue bueno”.

En esa línea, sostuvo que el próximo partido será una oportunidad para recuperar la imagen del equipo: “Esperemos que solo haya sido ese partido y que el equipo vuelva a mostrar esa cara que todos conocemos”.

De esta manera, Scaloni comienza a delinear las decisiones de fondo en un tramo clave del proceso, con el foco puesto tanto en el rendimiento inmediato como en la conformación del plantel para el Mundial.