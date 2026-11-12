El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, confirmó la continuidad del entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, al menos, hasta el Mundial 2030.

"Es un día muy especial para toda la familia del Fútbol Argentino, vamos a anunciar la continuidad de Lionel Scaloni al frente del cuerpo técnico de la Selección Argentina", expresó Tapia en conferencia de prensa.

Y agregó: "Vamos a anunciar oficialmente la renovación del cuerpo técnico del 'Gringo' Lionel Scaloni por el período 27 al 30 al mando de la Selección argentina. Es una alegría para todos los que componen el Comité Ejecutivo de la AFA como para todos los argentinos y las argentinas".

"Es un anuncio importantísimo. Son ocho años más cuatro más, se va a convertir en el técnico de esta asociación con más Mundiales dirigidos y él va a tener la responsabilidad de dirigir tres", completó el presidente de AFA.

A su lado en la sala, Scaloni se mostró ilusionado con esta renovación: "Agradecer al Presidente y todo el mundo de la AFA por confiar en mí, es lo que queríamos todos en este momento".

Y agregó, con pesar, que Walter Samuel no seguirá en su equipo ya que iniciará su carrera como entrenador en solitario, por lo que continuará con Roberto Ayala a su lado.

Qué dijo sobre la lesión del "Dibu" Martínez

"Martín (Tocalli) hablará con Emiliano (Martínez) para ver si está en condiciones de jugar mañana", aseguró el entrenador sobre el arquero, quien se está entrenando con un elemento en la mandíbula tras su operación.

El 17 de octubre de 2026, "Dibu" sufrió una fractura de mandíbula y maxilar jugando para el Chelsea contra el Everton, tras un fuerte choque de cabezas con el defensor Jarrad Branthwaite, del que fue operado de urgencia ese mismo día y, tras casi un mes de recuperación, ya recibió el alta médica para volver a jugar utilizando una máscara facial protectora.

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Fuente: AgenciaNA