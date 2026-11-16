La semana arranca con ilusión renovada en la Selección Argentina. Este martes, desde las 20, recibirá a Costa Rica en el Mario Alberto Kempes de Córdoba, por el segundo amistoso de esta fecha FIFA. Se esperan variantes respecto del equipo que cayó 2-1 ante Uruguay en La Bombonera, y Lionel Scaloni confirmó que habrá cambios.

El director técnico aseguró que el Dibu Martínez volverá a ser de la partida pero además contó que serán varias las modificaciones. “Emiliano va a atajar. Estaba en condiciones en el anterior partido pero era un riesgo y, como confiamos en Gero (Rulli) también optamos por cuidarlo”, indicó. “Vamos a hacer cuatro o cinco cambios, depende del entrenamiento”, agregó.

En esta fecha FIFA, Scaloni no pudo contar con otros jugadores importantes como Cristian Romero y Lautaro Martínez, lesionados, ni con Nahuel Molina y Leandro Paredes, suspendidos. Pero el entrenador también encontró un aspecto positivo en esas bajas: la posibilidad de evaluar otras opciones en puestos que ya parecían tener un dueño definido. “Es evidente que los jugadores que no están son difíciles de reemplazar. Uno no puede buscar un reemplazante del Cuti porque es uno de los mejores del mundo. Lo que intentamos es cubrir esos huecos con los mejores jugadores que tenemos. El otro día jugó Palacios de cinco y mañana veremos otra alternativa. Son partidos para eso, lo mismo que con los delanteros. Están Prestianni, Franco (Mastantuono)... No podemos ponerlos a todos juntos porque hay que mantener un equilibrio, pero queremos verlos. (José) López, por ejemplo, es una garantía para nosotros. Aunque no tuvo muchos minutos, nos da un montón de cosas”, añadió.