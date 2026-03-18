La Selección Argentina ya sabe los convocados para el amistoso ante Guatemala. Después de la cancelación de la Finalissima contra España, la AFA salió a buscar un rival de urgencia y cerró el partido para el 31 de marzo en La Bombonera —confirmado esta mañana—. Scaloni respondió con una convocatoria que tiene dos sorpresas, regresos, ausencias de peso y varias caras conocidas que mantienen su lugar.

Los nombres que más llaman la atención en la lista son los de Tomás Palacios, de Estudiantes, y Gabriel Rojas, de Racing. Si bien para ambos futbolistas que militan en el fútbol argentino es la primera citación a la Selección Mayor, el caso de Palacios es el más destacado. El cuerpo técnico lo venía siguiendo desde hace tiempo, pero el jugador no tenía competencia regular. Desde su llegada a Estudiantes eso cambió, ya que encontró continuidad y mostró un nivel que terminó de convencer a Scaloni para dar el paso.

Marcos Acuña regresa a la lista después de su ausencia en la convocatoria anterior para el amistoso ante Angola. En cambio, las bajas más notorias tienen nombre y apellido: Gío Lo Celso, Lisandro Martínez y Lautaro Martínez no estarán por lesión, golpes de peso para el cuerpo técnico. Los tres futbolistas son dos pilares del equipo de Scaloni y su ausencia se siente.

De todas formas, no está descartado que alguno de los tres profesionales que no dicen presente en el listado puedan llegar a venir para compartir con el grupo y entrenarse junto a sus compañeros habituales. Asimismo, también se destacan en la nómina la presencia de Valentín Barco, Máximo Perrone y Marcos Senesi, futbolistas que Scaloni sigue de cerca en su proceso de consolidación dentro del grupo.

Más allá de las ausencias por lesión, la lista también refleja decisiones técnicas que hablan del estado de competencia interna en la Selección. Scaloni parece haber elegido a Nico Paz y a Gianluca Prestianni por sobre Franco Mastantuono, una pulseada entre jóvenes talentos que el DT resolvió a favor de los primeros. En el mismo sentido, José Manuel López se impuso en la consideración del cuerpo técnico sobre Joaquín Panichelli. Dos duelos generacionales que Scaloni cerró con sus elecciones y que, de cara al Mundial, marcan el mapa de quién está primero en la fila.

El amistoso ante Guatemala nació de la urgencia. Tras la cancelación de la Finalissima entre Argentina y España —víctima de los cruces entre UEFA, AFA y Conmebol y el cierre del espacio aéreo en Medio Oriente—, la AFA activó una gestión relámpago para no dejar a la Scaloneta sin rodaje previo al Mundial. El acuerdo con Guatemala se cerró rápido y hasta ayer era un hecho que el partido se jugaría en el país, aunque el estadio aún estaba en definición. Este miércoles a primera hora llegó la confirmación: La Bombonera será el escenario del último ensayo antes de la Copa del Mundo.

Fuente: TyC Sports Online.