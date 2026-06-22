El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, catalogó al próximo enfrentamiento ante el combinado austriaco como un duelo “complicado”, al valorar que el rival también ganó el primer partido y ha hecho “una gran clasificación”.

El DT aseguró que Austria “va a buscar el arco de enfrente”, con formas distintas a las mostradas por Argelia, y consideró que va a ser un partido “entretenido para el público”.

Además, Scaloni se refirió a la falsa noticia del fallecimiento del padre del astro argentino Lionel Messi, al asegurar que el grupo se mantuvo “bien”, que pudo sacar adelante la situación y sentenció: “sobre este tema prefiero no agregar nada más”.

En el día previo al enfrentamiento entre el representativo argentino y la Selección de Austria, Lionel Scaloni dio una conferencia de prensa en la que comentó que desea que Messi “sea feliz”, intentó hablar lo menos posible sobre la falsa noticia trascendida sobre el fallecimiento de Jorge Messi y afirmó: “en este Mundial no hay partidos fáciles”.

Tras caracterizar a Austria como “un rival difícil”, el entrenador remarcó que el próximo rival de la Argentina tiene “muy buenos jugadores, que presionan bien”, lo calificó como un equipo “vertical” y recordó que ha hecho “una gran clasificación” en las eliminatorias de la UEFA, por lo que será un equipo “ a tener en cuenta”.

Además, el DT consideró que “la fase de grupos siempre ha sido difícil”, enumeró a las condiciones climáticas y la novedosa imposición de las pausas de rehidratación como importantes complicaciones y aseguró que cree que “las grandes selecciones van a estar ahí”, por lo que “va a ser un Mundial difícil”.

Tras desearle un feliz día del padre de manera especial al suyo, Ángel Scaloni, el pujatense aclaró que ven en directo todos los partidos que pueden, detallando que acababa de ver el final del duelo entre Uruguay y Cabo Verde, y opinó sobre la Selección española, posible rival argentino en un hipotético cruce de 16avos de final, al opinar que no le sorprende que haya ganado, que “no merecía empatar en el debut” y augurándole una buena disputa en la actual Copa del Mundo.

Por último, el director técnico de 48 años, campeón del Mundo en Qatar 2022 y bicampeón de América, comentó que se tomó como un “halago” las declaraciones del histórico entrenador italiano Carlo Ancelotti, actual DT de Brasil, que había comentado que Argentina es un equipo de menor intensidad física en comparación a otras potencias.

Fuente: Archivo NA